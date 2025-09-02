Varese, strisce pedonali “scomparse” in via Tagliamento: famiglie preoccupate per la sicurezza dei piccoli studenti

In via Tagliamento, nel quartiere Giubiano-Bustecche di Varese, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, scoppia la preoccupazione delle famiglie. Dopo i lavori di asfaltatura estivi, le strisce pedonali all’incrocio con via San Michele del Carso – punto di passaggio quotidiano per decine di studenti – non sono state ripristinate.

Il problema riguarda un attraversamento che collega le scuole dell’infanzia, primaria e, più avanti, la secondaria di primo grado “Anna Frank”. «Lo scorso anno avevamo già chiesto di rendere più visibile quel passaggio – spiega una mamma residente in zona – ma oggi, dopo l’asfaltatura, le strisce sono addirittura scomparse. I ragazzi continuano a usarle per andare a scuola, ma senza alcuna protezione».

In via San Michele del Carso, vicino al parcheggio dell’ospedale del Circolo, le strisce sono state ridipinte, mentre in via Tagliamento no. Una disparità che ha lasciato perplessi i genitori, soprattutto considerando che la via ospita ben tre plessi scolastici.

Nella stessa strada sono state installate isole pedonali in tre punti, ma appena fuori da queste zone non è prevista alcuna forma di protezione. «Non è possibile che l’unico attraversamento sicuro si trovi molto più avanti, all’angolo con via Sebenico – osservano le famiglie – Con l’inizio delle lezioni fissato per il 9 settembre, serve un intervento rapido».

Nei giorni scorsi alcune segnalazioni sono state inviate al Comune, alla segreteria del sindaco e agli uffici competenti, e ora i residenti chiedono che la questione venga affrontata anche dall’assessora all’istruzione, Rossella Dimaggio, perché riguarda direttamente la sicurezza degli studenti.