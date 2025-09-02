Varese, strisce pedonali “scomparse” in via Tagliamento: famiglie preoccupate per la sicurezza dei piccoli studenti
Dopo l’asfaltatura estiva, l’attraversamento vicino a nido, materna e primaria non è stato ripristinato: genitori in allarme a pochi giorni dal rientro a scuola
In via Tagliamento, nel quartiere Giubiano-Bustecche di Varese, a pochi giorni dall’inizio delle scuole, scoppia la preoccupazione delle famiglie. Dopo i lavori di asfaltatura estivi, le strisce pedonali all’incrocio con via San Michele del Carso – punto di passaggio quotidiano per decine di studenti – non sono state ripristinate.
Il problema riguarda un attraversamento che collega le scuole dell’infanzia, primaria e, più avanti, la secondaria di primo grado “Anna Frank”. «Lo scorso anno avevamo già chiesto di rendere più visibile quel passaggio – spiega una mamma residente in zona – ma oggi, dopo l’asfaltatura, le strisce sono addirittura scomparse. I ragazzi continuano a usarle per andare a scuola, ma senza alcuna protezione».
In via San Michele del Carso, vicino al parcheggio dell’ospedale del Circolo, le strisce sono state ridipinte, mentre in via Tagliamento no. Una disparità che ha lasciato perplessi i genitori, soprattutto considerando che la via ospita ben tre plessi scolastici.
Nella stessa strada sono state installate isole pedonali in tre punti, ma appena fuori da queste zone non è prevista alcuna forma di protezione. «Non è possibile che l’unico attraversamento sicuro si trovi molto più avanti, all’angolo con via Sebenico – osservano le famiglie – Con l’inizio delle lezioni fissato per il 9 settembre, serve un intervento rapido».
Nei giorni scorsi alcune segnalazioni sono state inviate al Comune, alla segreteria del sindaco e agli uffici competenti, e ora i residenti chiedono che la questione venga affrontata anche dall’assessora all’istruzione, Rossella Dimaggio, perché riguarda direttamente la sicurezza degli studenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.