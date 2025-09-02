Il Comune di Varese su via Tagliamento: “Le strisce pedonali saranno ridisegnate”

Dopo le segnalazioni dei residenti di Giubiano sulle strisce pedonali “scomparse” in via Tagliamento, arriva la risposta di Palazzo Estense, che ha fatto sapere come l’attraversamento sia già stato commissionato e che, salvo imprevisti, sarà realizzato entro il 9 settembre, data di riapertura delle scuole.

La questione era emersa nei giorni scorsi, quando alcuni genitori avevano evidenziato la mancanza delle strisce all’incrocio con via San Michele del Carso, davanti a nido, materna e primaria dopo i lavori di ritinteggiatura della segnaletica orizzontale. Un passaggio utilizzato quotidianamente anche dagli studenti della scuola secondaria “Anna Frank” e che prima era esistente.

Il rischio, secondo le famiglie, era che i ragazzi continuassero ad attraversare in un punto molto frequentato ma privo di segnaletica orizzontale. Per questo era stata chiesta un’attenzione particolare all’assessora all’istruzione Rossella Dimaggio.

Ora il Comune assicura che il ripristino è già previsto e in corso d’opera. «Le strisce sono in esecuzione, già commissionate – spiega l’amministrazione –. Dovrebbero essere realizzate, salvo imprevisti, prima dell’inizio della scuola».

Un intervento che, se rispettati i tempi, dovrebbe riportare sicurezza in un punto nevralgico per il quartiere, attraversato ogni giorno da centinaia di bambini e ragazzi.