Varesina a Sondrio per sbloccarsi, Castellanzese in casa Folgore
Domenica 21 settembre (ore 15.00) trasferte insidiose per fenici e neroverdi nel terzo turno del Girone B di Serie D
Inizia la settimana intensa del turno infrasettimanale per il Girone B di Serie D. Per la terza di campionato, in programma nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 settembre, Varesina e Castellanzese affronteranno trasferte insidiose.
SONDRIO – VARESINA
Viaggio in Valtellina per le fenici, attese in casa della Nuova Sondrio di mister Marco Amelia. Dopo le prime due sconfitte che lasciano i rossoblù di Marco Spilli ancora fermi a quota zero, l’imperativo è quello di iniziare a muovere la classifica per trovare punti e morale. Il campo sondriese non è però un terreno agevole e anche nella passata stagioni per i rossoblù arrivò una cocente sconfitta. Questo però può essere un motivo in più per Grieco e compagni per fare risultato.
FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE
Dopo i due pareggi per 0-0 che hanno aperto la stagione, la Castellanzese affronterà la trasferta di Carate Brianza per fronteggiare la Folgore Caratese che ha ottenuto sei punti con due belle vittorie. Per i neroverdi di mister Ivan Del Prato servirà una prestazione compatta e pungente per riuscire a strappare un risultato positivo in Brianza e riuscire così a festeggiare la prima vittoria del campionato.
SERIE D GIRONE B – III GIORNATA
Sabato 20 settembre: Brusaporto – Villa Valle; Caldiero – Casatese Merate; Virtus CBG – Scanzorosciate.
Domenica 21 settembre: Breno – Leon; Folgore Caratese – Castellanzese; Milan Futuro – ChievoVerona; Sondrio – Varesina; Oltrepò – Pavia; Real Calepina – Vogherese
Classifica: ChievoVerona, Folgore Caratese 6; Oltrepò* 5; Caldiero, Milan Futuro 4; Real Calepina, Villa Valle, Scanzorosciate, Brusaporto 3; Virtus CiseranoBergamo, Breno, Castellanzese, Leon 2; Vogherese, Casatese Merate 1; Varesina, Sondrio, Pavia 0.
*= 1 punto di penalizzazione
