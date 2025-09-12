Weekend di gusto e divertimento a Porto Valtravaglia: cucina milanese, cabaret e musica live

Il weekend del 13 e 14 settembre a Castelveccana offre un programma gastronomico e culturale per tutti i gusti. L’evento, organizzato dalla Proloco, si svolge in piazza Imbarcadero, lungo il lago di Porto Valtravaglia.

Si inizia sabato 13 settembre, dalle 19:00, con uno stand gastronomico che propone specialità della cucina milanese. Tra i piatti in menu ci sono risotto alla milanese, risotto con ossobuco, cotoletta alla milanese e cassoeula, ma anche salamelle, patatine fritte e dolci. Alle 21:00, lo spettacolo del cabarettista, cantautore e attore milanese Walter Di Gemma, che presenta un tributo a Nanni Svampa. L’ingresso è gratuito.

Domenica 14 settembre, solo a pranzo, torna la Sagra del Mergun, con la polenta protagonista. I partecipanti potranno gustare piatti come spezzatino di cinghiale, spezzatino di manzo, salsiccia con cipolle, gorgonzola e, ancora, cassoeula. Durante il pranzo, il Trio New Project 3 suona dal vivo canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90.

L’evento si svolge in una cornice suggestiva, sul lungolago di Porto Valtravaglia, e offre un’occasione per concludere la stagione estiva con un fine settimana di cucina tradizionale, musica e intrattenimento.