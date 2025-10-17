A Brinzio torna la Castagnata con polenta, mondelle e sapori d’autunno

L’evento si svolgerà al Parco Comunale e vedrà la partecipazione della Pro Loco e del Gruppo Alpini, in una due giorni dedicata ai sapori d’autunno

Due giorni di festa, profumo di castagne e piatti tipici della tradizione: a Brinzio torna uno degli appuntamenti più amati dell’autunno varesotto. Sabato 18 e domenica 19 ottobre il Parco Comunale ospiterà la Castagnata Brinziese, organizzata dalla Pro Loco Brinzio APS in collaborazione con il Gruppo Alpini locale e altre associazioni del territorio.

Banco gastronomico e calore della tradizione

Il cuore dell’evento sarà il banco gastronomico, che proporrà piatti a base di prodotti di stagione e, come da tradizione, le mondelle, le classiche castagne arrostite sul fuoco vivo. Non mancheranno polenta e specialità autunnali preparate sul momento, in un’atmosfera conviviale che unisce sapori, socialità e tradizioni locali.

Gli orari della festa

Sabato 18 ottobre la castagnata prenderà il via dalle 18:30

Domenica 19 ottobre si riparte già dal mattino, alle 11:30

L’evento si terrà all’aperto, nel verde del Parco Comunale di Brinzio, e rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere qualche ora in compagnia, gustando i sapori della cucina locale e ammirando i colori dell’autunno.