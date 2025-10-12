Golasecca
A Golasecca si festeggia l’autunno con la Castagnata in piazza: escursione, pranzo tipico e musica
L’appuntamento è per domenica 19 ottobre. La giornata inizierà alle 10.00 con un’escursione guidata nei boschi alla ricerca di castagne
Domenica 19 ottobre Golasecca celebra i sapori e i colori dell’autunno con la tradizionale Castagnata in piazza, un evento organizzato dalla Pro Loco Golasecchese con il patrocinio del Comune.
La giornata inizierà alle 10.00 con un’escursione guidata nei boschi alla ricerca di castagne, un’attività pensata per grandi e piccini, a contatto con la natura e nel cuore del foliage autunnale.
A partire dalle 12.30, la piazza si animerà con il pranzo tipico, che prevede un ricco menù: polenta con bruscitt, pasta contadina, castagne e l’immancabile vin brulé, per scaldarsi e condividere un momento conviviale nel centro del paese.
Non mancherà l’intrattenimento musicale con l’esibizione di Ale Celesti, per accompagnare il pranzo e proseguire la festa in allegria.
In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 ottobre.