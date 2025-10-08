A Inarzo tre sabati dedicati alle erbe selvatiche, tra passeggiate, liquori e autoproduzione

Tre sabati pomeriggio immersi nella natura per scoprire i segreti delle erbe selvatiche commestibili, tra passeggiate, preparazioni casalinghe e degustazioni: è il programma de “Gli incontri del sabato”, in programma alla Riserva Naturale Lipu Palude Brabbia nelle giornate dell’11 e 18 ottobre e dell’8 novembre 2025. Un’occasione per avvicinarsi all’autoproduzione e riscoprire usi antichi e creativi delle piante spontanee.

Erbe, bacche e radici: la natura nel piatto

Il primo appuntamento si terrà sabato 11 ottobre alle 14.30 con “Erbe, bacche e radici!”. Rosella Aresi guiderà i partecipanti in una breve passeggiata nella natura per riconoscere le principali erbe selvatiche commestibili della stagione autunnale, con uno sguardo anche su bacche e radici. L’incontro prevede consigli su come utilizzare queste piante per preparazioni culinarie originali e gustose.

Liquori aromatici e rimedi naturali

Sabato 18 ottobre alle 14.30 sarà la volta di Ombretta Tuligi, esperta in erbe spontanee e autrice del blog leerbericettediombretta.com. L’incontro sarà dedicato a liquori e grappe aromatizzate, con dimostrazioni pratiche su come scegliere e preparare infusi alcolici utilizzando le erbe di campo. Non solo aromi, ma anche proprietà: si parlerà anche di usi curativi, come ad esempio il potere lenitivo della piantaggine contro le punture di zanzara. L’evento si concluderà con una degustazione finale.

Oleoliti fatti in casa

Chiude il ciclo l’appuntamento di sabato 8 novembre alle 14.30 con un laboratorio su “Oleoliti che passione!”, ancora guidato da Ombretta Tuligi. Durante l’incontro si apprenderà come estrarre le proprietà delle piante attraverso gli oleoliti, ideali per la cura della pelle o piccoli disturbi. Ogni partecipante realizzerà un preparato da portare a casa.

Info e iscrizioni

Tutti gli incontri si terranno presso la Riserva Naturale Palude Brabbia a Inarzo e sono su prenotazione.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito: www.lipupaludebrabbia.it