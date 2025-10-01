A Luino presentazione del libro “Manuale per conservatori seri”
L'autore, Rodolfo Casadei, giornalista del periodico "Tempi" dialogherà con Alessandro Franzetti. Il libro, la cui prefazione è dell'ex prosindaco di Milano Peppino Zola, delinea la visione del mondo per un moderno conservatore
Sabato 4 ottobre alle 17 presso Palazzo Verbania (Viale Piero Chiara 5 – Lungolago, nella foto) a Luino si terrà la presentazione del libro “Manuale per conservatori seri” (CartaCanta editore). L’autore, Rodolfo Casadei, giornalista del periodico “Tempi” dialogherà con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane. L’incontro è organizzato dall’Associazione “I sassi di lago”, in collaborazione con “Tempi” e col patrocinio della Città di Luino.
Il libro, la cui prefazione è dell’ex prosindaco di Milano Peppino Zola, delinea la visione del mondo per un moderno conservatore. Visione che non può che basarsi su un approccio religioso della vita.
Nei vari capitoli si affrontano, con piglio deciso e coinvolgente, numerosi argomenti, tra cui il Fascismo degli antifascisti, la dialettica tra sesso e genere, la conservazione del Creato e il rapporto con le altre fedi. Il volume è un vero trattato di Scienza Politica e chiunque abbia a cuore il bene comune e un approccio non ideologico col reale, non potrà esimersi dal leggerlo e meditarlo. Sono invitate a partecipare autorità e semplici cittadini, conservatori o progressisti, laici o credenti.
Chiunque abbia voglia di ragionare, far circolare il pensiero e voglia venire per discutere pacatamente e con rispetto, è ben accetto. Sarà possibile acquistare il volume.
