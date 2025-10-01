A Luino presentazione del libro “Manuale per conservatori seri”

Il libro, la cui prefazione è dell’ex prosindaco di Milano Peppino Zola, delinea la visione del mondo per un moderno conservatore. Visione che non può che basarsi su un approccio religioso della vita.

Nei vari capitoli si affrontano, con piglio deciso e coinvolgente, numerosi argomenti, tra cui il Fascismo degli antifascisti, la dialettica tra sesso e genere, la conservazione del Creato e il rapporto con le altre fedi. Il volume è un vero trattato di Scienza Politica e chiunque abbia a cuore il bene comune e un approccio non ideologico col reale, non potrà esimersi dal leggerlo e meditarlo. Sono invitate a partecipare autorità e semplici cittadini, conservatori o progressisti, laici o credenti.

Chiunque abbia voglia di ragionare, far circolare il pensiero e voglia venire per discutere pacatamente e con rispetto, è ben accetto. Sarà possibile acquistare il volume.