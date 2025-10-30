A Olgiate, Cislago e Solbiate i fondi regionali per città più verdi: in arrivo 1,3 milioni di euro

Strade più sicure, piazze più vivibili, meno asfalto e più verde: è questa la direzione intrapresa da Regione Lombardia con il bando “Strade Verdi”, che assegna complessivamente 10 milioni di euro a 22 Comuni lombardi per riqualificare lo spazio urbano in chiave sostenibile e climatica. Tra i beneficiari anche tre Comuni del territorio varesino, che si sono aggiudicati complessivamente 1,3 milioni di euro.

I progetti finanziati in provincia di Varese

Nel dettaglio, a Olgiate Olona andranno 368.000 euro per la riqualificazione dell’area scolastica stradale adiacente all’Istituto comprensivo Beato Contardo Ferrini. Il progetto prevede interventi per aumentare la sicurezza degli studenti e migliorare l’accessibilità pedonale alla scuola.

A Cislago sono stati destinati 456.000 euro per ridisegnare Piazza Enrico Toti, con un progetto che valorizza gli spazi pedonali e l’arredo urbano, puntando su una nuova fruizione collettiva degli spazi centrali del paese.

Il contributo più sostanzioso, pari a 472.730 euro, è stato assegnato a Solbiate Olona, dove l’intervento mira a riqualificare e mettere in sicurezza il tratto stradale principale e a realizzare una nuova piazza, pensata come punto d’incontro per la comunità e strumento per ridurre traffico e inquinamento.

Una visione verde per le città lombarde

Il bando “Strade Verdi”, rivolto ai Comuni lombardi, ha ricevuto 135 domande ma ha potuto finanziare solo 22 progetti. Le linee guida hanno privilegiato interventi in aree urbane che migliorino la sicurezza, favoriscano la mobilità dolce e riducano l’impatto ambientale del traffico. I progetti ammessi prevedono la creazione di piazze pedonali, percorsi ciclabili, zone scolastiche e infrastrutture intelligenti per la gestione della mobilità, ma anche opere di de-impermeabilizzazione del suolo e nuovi spazi verdi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

«Stiamo finanziando progetti per ripensare lo spazio pubblico in modo più sostenibile e verde – ha spiegato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia – Questi investimenti miglioreranno la qualità dell’aria e la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici delle aree urbane. Aumenterà anche la sicurezza stradale, con una riduzione del traffico attraverso strumenti che favoriscono una mobilità più fluida e riducono emissioni e tempi di attesa».

Verso una nuova edizione del bando

Visto il forte interesse riscontrato, la Regione ha annunciato l’intenzione di rifinanziare la misura utilizzando risorse destinate al miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. Saranno inoltre messe a disposizione dei Comuni le nuove linee guida “Strade Verdi”, che offriranno strumenti operativi per presentare nuovi progetti, con l’obiettivo di ampliare l’impatto positivo dell’iniziativa anche nei prossimi anni.

Gli altri finanziamenti in Lombardia

Tra i progetti finanziati fuori provincia spiccano gli interventi di Bergamo, dove sono stati assegnati 2,4 milioni di euro per cinque progetti tra cui la riqualificazione di via IV Novembre a Curno e il progetto “Strade Verdi a Boccaleone”. Anche Brescia ha ottenuto 1,7 milioni, destinati a Chiari, Ospitaletto e Concesio, mentre a Milano sono andati 2,4 milioni distribuiti su cinque Comuni, tra cui San Vittore Olona, Gorgonzola e Segrate. In provincia di Mantova sono stati finanziati interventi a Castellucchio e San Giorgio di Mantova per un totale di 1,2 milioni di euro. Finanziamenti minori ma significativi anche per Cabiate, in provincia di Como, e Bellusco, nel territorio di Monza e Brianza.