A Olgiate Olona chiude l’ufficio postale di Buon Gesù
«Poste Italiane - spiegano con un comunicato - è impegnata nella ricerca di nuovi locali nella frazione Cascina Buon Gesù per poter ripristinare il servizio in tempi brevi».
Poste Italiane informa che da oggi 15 ottobre l’ufficio postale della frazione Cascina Buon Gesù di Piazza Volontari Della Libertà 2, si trasferisce presso la sede di Castellanza in Via Antonio Bernocchi, 1, dove sarà attivato uno sportello dedicato fino alla riapertura.
A partire da venerdì 17 ottobre la clientela potrà rivolgersi alla vicina sede di Castellanza per il ritiro delle raccomandate e pacchi non consegnati per assenza del destinatario e per le operazioni legate a conti e libretti che non possono essere effettuate in circolarità. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, è dotato di un ATM Postamat e di un Gestore delle Attese che consente la prenotazione delle operazioni da remoto, tramite APP e dal sito o tramite telefono al n 06 4526 4526.
Per tutte le operazioni in circolarità i cittadini potranno rivolgersi presso tutta la rete degli uffici postali sul territorio e in particolare all’ufficio postale di Olgiate Olona – via Via Oriani 12 – aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.
L’ufficio di via Oriani è stato da poco oggetto di ristrutturazione. Dopo l’intervento la sede ha cambiato volto con nuovi arredi, postazioni ergonomiche, bancone ribassato, due sale consulenza, ampliamento della sala al pubblico e l’accesso ai nuovi servizi della Pubblica Amministrazione grazie allo sportello digitale Polis che permette di accedere in modo comodo e veloce ai servizi previdenziali INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico), ai servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed entro il 2026 alla presentazione delle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.
Grazie a Polis presso l’ufficio postale di Olgiate Olona sono state anche installate 3 colonnine che a breve saranno allacciate e saranno a disposizione di tutti i cittadini, a favore di una mobilità sostenibile.
«Poste Italiane – spiegano con un comunicato – è impegnata nella ricerca di nuovi locali nella frazione Cascina Buon Gesù per poter ripristinare il servizio in tempi brevi».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.