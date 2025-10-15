A Olgiate Olona chiude l’ufficio postale di Buon Gesù

Poste Italiane informa che da oggi 15 ottobre l’ufficio postale della frazione Cascina Buon Gesù di Piazza Volontari Della Libertà 2, si trasferisce presso la sede di Castellanza in Via Antonio Bernocchi, 1, dove sarà attivato uno sportello dedicato fino alla riapertura.

A partire da venerdì 17 ottobre la clientela potrà rivolgersi alla vicina sede di Castellanza per il ritiro delle raccomandate e pacchi non consegnati per assenza del destinatario e per le operazioni legate a conti e libretti che non possono essere effettuate in circolarità. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 19:05, il sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, è dotato di un ATM Postamat e di un Gestore delle Attese che consente la prenotazione delle operazioni da remoto, tramite APP e dal sito o tramite telefono al n 06 4526 4526.

Per tutte le operazioni in circolarità i cittadini potranno rivolgersi presso tutta la rete degli uffici postali sul territorio e in particolare all’ufficio postale di Olgiate Olona – via Via Oriani 12 – aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L’ufficio di via Oriani è stato da poco oggetto di ristrutturazione. Dopo l’intervento la sede ha cambiato volto con nuovi arredi, postazioni ergonomiche, bancone ribassato, due sale consulenza, ampliamento della sala al pubblico e l’accesso ai nuovi servizi della Pubblica Amministrazione grazie allo sportello digitale Polis che permette di accedere in modo comodo e veloce ai servizi previdenziali INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico), ai servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili ed entro il 2026 alla presentazione delle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto.

Grazie a Polis presso l’ufficio postale di Olgiate Olona sono state anche installate 3 colonnine che a breve saranno allacciate e saranno a disposizione di tutti i cittadini, a favore di una mobilità sostenibile.

«Poste Italiane – spiegano con un comunicato – è impegnata nella ricerca di nuovi locali nella frazione Cascina Buon Gesù per poter ripristinare il servizio in tempi brevi».