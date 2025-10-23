A Varese un incontro con Damarys Alvarez Zapata, della Brigata Cubana che cura la Calabria

Nuove iniziative dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con gazebo e banchetti informativi con distribuzione di volantini sulle iniziative in questione e raccolta fondi a favore di Cuba.

I banchetti si terranno nei giorni: sabato 25 ottobre, Corso Matteotti/angolo Piazza Monte Grappa; giovedì 30 ottobre, Piazzale Forzinetti/in prossimità dell’Esercizio di vicinato; sabato 1 novembre, Corso Matteotti/angolo Piazza Monte Grappa; martedì 4 novembre, Piazzale Forzinetti/in prossimità dell’Esercizio di vicinato..

Giovedì 6 novembre, alle ore 20:30, con il patrocinio del Comune di Varese, si terrà nella sala Montanari (ex cinema Rivoli) in via Bersaglieri 1, un incontro pubblico su “Sanità italiana allo sbando e medici cubani in Italia. Perchè ne abbiamo bisogno? Cosa ne sappiamo?”

All’incontro parteciperà la dottoressa Damarys Alvarez Zapata, coordinatrice della Brigata Medica Cubana operante in Calabria. Sono stati invitati e parteciperanno rappresentanti istituzionali, esponenti del sistema sanitario e associativo/sindacale del territorio.

«Durante lo svolgimento dei banchetti e nell’importante iniziativa del 6 novembre di cui sopra, verrà illustrata la Campagna nazionale straordinaria di raccolta fondi “Energia per la vita. Accendiamo la luce su Cuba!” a sostegno del sistema elettro-energetico cubano. Come risaputo, Cuba sta soffrendo dell’inumano rafforzamento del blocco statunitense, adottando sempre più nuove e illegali misure coercitive, con il palese intento di asfissiare l’intero popolo cubano. I fondi raccolti nel corso delle iniziative dell’Associazione o tramite donazioni a un conto corrente dedicato, saranno destinati all’acquisto di prodotti, attrezzature e altri supporti tecnici per il funzionamento dei pannelli solari e, quindi, per garantire il funzionamento di scuole, ospedali, luoghi di lavoro e di cultura e di tutte le attività essenziali per far vivere l’isola e tutta la sua popolazione».

«Le iniziative suddette, infine, sono finalizzate anche a sensibilizzare l’opinione pubblica, cittadini/e e le diverse Organizzazioni della società civile, in occasione della 33^ votazione all’ONU di richiesta di porre fine all’anacronistico e criminale, coercitivo e unilaterale blocco (bloqueo) economico, commerciale e finanziario degli Stai Uniti contro Cuba. Da oltre 60 anni Cuba subisce quello che si configura come vero e proprio atto di guerra economica che: ostacola l’accesso a medicinali, alimenti, tecnologie, attrezzature e finanziamenti; colpisce la vita quotidiana del popolo cubano, causandogli sofferenze inumane; viola il diritto internazionale e le risoluzioni dell’ONU (che da decenni condanna il blocco a larghissima maggioranza). Si tratta di atto di guerra economica ingiusto rivolto contro un piccolo Paese sovrano; penalizza soprattutto bambini, anziani, disabili e malati; è un residuo ideologico della Guerra Fredda; è un crimine contro l’umanità. Ma Cuba non è sola! La comunità internazionale si schiera ogni anno contro il Blocco. Solo Stati Uniti e Israele sono a favore. È tempo che anche l’Europa e l’Italia si esprimano con recuperare la parte di dignità che giorno dopo giorno stanno perdendo».

«Il circolo Italia-Cuba “Comandante Fidel” di Varese invita tutta la cittadinanza, partecipando alle diverse iniziativa dello stesso, a esprimere solidarietà al popolo cubano, a manifestare per il rispetto della sovranità dei popoli e contro politiche di aggressione che non hanno futuro».