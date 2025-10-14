Varese News

A8, lavori notturni tra Gallarate e Castronno: chiusure e deviazioni fino alle 5 di mercoledì

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Castronno, verso Varese. Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8,ì per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese. Si precisa che l’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno sarà chiusa in entrambe le direzioni, Varese e Milano, per effetto della chiusura del tratto Solbiate Arno-allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Varese, di seguito indicata.

In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, proseguire sulla SP341 verso Varese e rientrare in A8 a Castronno. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno, SS341 in direzione Albizzate/Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del sottopasso non percorribile dai veicoli pesanti, nel Comune di Albizzate, dovranno anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, al km 4+000, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 verso Jerago con Orago/Solbiate Arno Albizzate, via De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SS341 verso Castronno e rientrare in A8 allo svincolo di Castronno;
per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno, verso Varese: Castronno, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8;
per la chiusura dell’entrata di Cavaria e di Solbiate Arno, verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla
D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Gallarate ed entrare sulla A8 alla stazione di Gallarate;
verso D08/A26, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Pubblicato il 14 Ottobre 2025
