A9 Lainate-Como-Chiasso: chiuso per una notte lo svincolo di Origgio

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 22:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Lainate. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo.