Acinque lancia l’edizione 2025-2026 del progetto “A scuola”: iscrizioni aperte fino al 31 ottobre
Dopo il coinvolgimento di oltre 1.300 ragazzi nel 2024, il programma formativo cresce con nuovi strumenti, visite agli impianti e attività contro il greenwashing
Dopo aver coinvolto oltre 1.300 studenti nel 2024, il Gruppo Acinque rinnova anche per l’anno scolastico 2025-2026 il progetto “Acinque a scuola”, rivolto alle scuole superiori delle province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese.
L’iniziativa, dal titolo “Essere protagonisti della transizione ecologica”, propone un percorso educativo gratuito su sostenibilità, economia circolare, energie alternative e mobilità green. Tra le novità, il contest “EcoTalks” e l’attività “Classi in azione!” per smascherare il greenwashing.
C’è tempo fino al 31 ottobre per aderire. Tutti i dettagli e le iscrizioni all’indirizzo progettoscuola@acinque.it.
