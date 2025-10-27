Addio a Damiano Capodivento, corridore ciclista e poi artigiano nel Saronnese
Originario di Trinitapoli in Puglia, dopo precoci successi da allievo si era fatto notare per la sua combattività. Dopo la carriera professionistica il trasferimento al Nord
È morto a 82 anni Damiano Capodivento, prima volto noto del ciclismo varesotto negli anni Sessanta e poi per decenni apprezzato artigiano del territorio.
Nato nel 1943 a Trinitapoli in Puglia in una famiglia numerosa di ben otto fratelli, pur ostacolato dai enitori si dimostra talento esplosivo agli inizi: conquista il titolo regionale allievi a 17 anni, passa poi professionista a ventitrè anni (allora l’età giusta).
Nelle varie edizioni del Giro d’Italia vince ben quindici “cappellini rosa” , il premio allora dedicato ai traguardi volanti.
Terminata la carriera da agonista nel 1969, Capodivento si è poi trasferito definitivamente dalla Puglia andando al Nord, nel Saronnese:, nel 1975 ha aperto un negozio da artigiano ciclista a Caronno Pertusella.
Il funerale si terrà mercoledì 29 ottobre, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita a Caronno Pertusella
