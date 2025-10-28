Addio a Sandrino Forni, la Pro Loco di Ranco piange uno dei suoi fondatori
È scomparso Alessandro “Sandrino” Forni, tra i fondatori della Pro Loco e figura amatissima. Aveva 80 anni
È scomparso all’età di 80 anni, lunedì 27 ottobre, Alessandro Forni, per tutti Sandrino, uno dei fondatori della Pro Loco negli Anni Sessanta ed ex consigliere comunale.
Figura amata del paese sul Lago Maggiore, la Pro Loco in un messaggio colmo di affetto, ha ricordato la sua umanità e il legame profondo con la comunità: «Sandrino era un vero libro aperto: ad ogni incontro una storia in dialetto, un ricordo, una battuta. Sempre capace di trasmettere quanto amasse profondamente Ranco».
Negli ultimi anni aveva partecipato anche ai video dialettali promossi dall’associazione, portando con sé quella spontaneità e autenticità che lo hanno reso una presenza speciale. La Pro Loco si stringe attorno al consigliere Fabio Forni e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, ringraziando Sandrino «per ciò che ha lasciato e per le storie che continueranno a vivere nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo».
«Ciao Sandrino. Non ti dimenticheremo», conclude il messaggio.
