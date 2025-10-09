Anche a Gerenzano si possono accendere i riscaldamenti prima del 15 ottobre in caso di freddo
Restano validi i limiti di temperatura fissati da Regione Lombardia: 20° C (± 2) per gli edifici residenziali e 18° C (± 2) per gli edifici industriali/artigianali. Sono escluse dai limiti le strutture come ospedali, case di cura, scuole materne, asili nido, piscine o saune.
Il Comune di Gerenzano informa che è possibile anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento prima del 15 ottobre, data originariamente prevista per i comuni appartenenti alla zona climatica E.
L’accensione è consentita in caso di condizioni climatiche che lo rendano necessario, fino a un massimo di 7 ore giornaliere.
