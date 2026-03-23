Da Origgio a Gerenzano: le studentesse dell’Istituto Zappa di Saronno protagoniste con il FAI

Si è concluso con successo il percorso di Formazione e Lavoro che ha visto protagoniste le studentesse delle classi 3ATU e 3BTU dell’indirizzo turistico dell’ITCS Zappa di Saronno, impegnate come Apprendisti Ciceroni del FAI nelle recenti Giornate di Primavera.

Galleria fotografica Le studentesse dell’Itcs Zappa di Saronno guide FAI a Gerenzano 4 di 10

Il gran finale a Gerenzano

Ultima tappa del progetto è stata la chiesa di San Giacomo a Gerenzano, considerata un piccolo gioiello del Rinascimento lombardo. Qui le studentesse hanno accompagnato moltissimi visitatori, mettendo in campo competenze storiche, capacità comunicative e gestione dei flussi.

Un banco di prova significativo, considerando la complessità del sito e la ricchezza degli affreschi, che ha richiesto una preparazione approfondita e una buona padronanza espositiva.

Un percorso lungo un anno

L’esperienza non si è limitata all’appuntamento di Gerenzano, ma è il risultato di un lavoro sviluppato durante l’intero anno scolastico in collaborazione con il FAI.

Il primo appuntamento si è svolto a Origgio con il “Percorso a cielo aperto”, dove le studentesse hanno raccontato il dialogo tra arte contemporanea e spazio urbano. Successivamente, a novembre, l’attività si è spostata a Saronno, nella cornice di Villa Gianetti, in occasione delle Giornate FAI per le scuole. In quell’occasione le ragazze hanno guidato gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, trasformando la visita in un momento di educazione tra pari.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di integrazione tra scuola e territorio. Le studentesse hanno potuto sperimentare direttamente attività legate al turismo culturale: dall’accoglienza dei visitatori alla comunicazione, fino alla valorizzazione del patrimonio artistico.

Un’esperienza che ha permesso loro di confrontarsi con un pubblico eterogeneo, dimostrando capacità organizzative e una crescente maturità.

Scuola e territorio, un binomio vincente

Soddisfazione è stata espressa dall’istituto per la collaborazione con la delegazione FAI locale e per la risposta positiva del pubblico.

«L’esperienza come Apprendisti Ciceroni rappresenta per l’indirizzo Turistico un modello d’eccellenza per i percorsi di Formazione e Lavoro – dice la professoressa Rosanna De Angelis, docente di Geografia Turistica dell’Itcs Zappa – Oltre allo studio teorico, le studentesse hanno potuto misurarsi con la gestione dei flussi turistici, l’arte della comunicazione pubblica e la tutela del patrimonio artistico, interfacciandosi con un pubblico eterogeneo e dimostrando una maturità encomiabile. L’istituto esprime profonda gratitudine per la collaborazione con la Delegazione FAI locale e grande soddisfazione per l’accoglienza calorosa riservata dal pubblico. Il lavoro delle studentesse ha contribuito concretamente a far conoscere le bellezze della provincia di Varese, un territorio straordinariamente ricco di risorse culturali e naturalistiche che meritano di essere celebrate e valorizzate. L’Istituto “Zappa” si conferma così un presidio culturale dinamico, capace di uscire dalle aule per farsi interprete e custode della bellezza che ci circonda».