Angela Ballerio racconta in diretta la Fondazione Giacomo Ascoli

La Fondazione Giacomo Ascoli è l’ospite del venerdì a Soci All Time, la trasmissione delle 16,30 in diretta su Radio Materia che ogni giorno vi racconta una realtà del terzo settore.

La fondazione è nata nel 2006 in onore e in memoria di Giacomo Ascoli scomparso nel 2005 all’età di 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

L’obiettivo di questa realtà è quello di offrire a bambini e adolescenti affetti da patologie oncoematologiche l’assistenza medica e il sostegno psicologico più qualificati possibili per garantire loro maggiori possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita durante le cure presso l’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, nata su iniziativa della Fondazione Giacomo Ascoli.

Per questo, oltre a investire in ricerca, Fondazione Giacomo Ascoli offre servizi alle famiglie e sostiene la creazione di strutture ospedaliere e di accoglienza sempre all’avanguardia.

Da ultimo Il Faro di Largo Flaiano a Varese, per accogliere chi si prende cura dei bambini ricoverati, le loro famiglie innanzi tutto, ma anche medici, specializzandi e ricercatori dell’Università dell’Insubria.

Ne parleremo con Angela Ballerio che è la mamma di Giacomo Ascoli e un’ex insegnante. In Fondazione coordina i volontari e i progetti di prevenzione nelle scuole.

