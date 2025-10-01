Anna Danesi riconfermata come consigliera di parità in Provincia di Varese

L’avvocata Anna Danesi è stata riconfermata nel ruolo di consigliera di parità effettiva per la Provincia di Varese, incarico che aveva già ricoperto dal 2020. La decisione è stata ufficializzata con il decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; l’avvocata Patrizia Pancanti è stata nominata consigliera di parità supplente.

Entrambe le professioniste vantano una consolidata esperienza in materia di lavoro femminile, parità di genere e mercato del lavoro. Il mandato dell’avvocata Danesi, già in carica dal 2020, proseguirà fino al 4 ottobre 2028, mentre quello dell’avvocata Pancanti avrà durata quadriennale a partire dalla data del decreto ministeriale.

Spiega Patrizia Pancanti, avvocata penalista iscritta all’Ordine degli avvocati di Milano: «Mi occupo da sempre di questioni legate alla parità di genere e di contrasto alle discriminazioni e sono molto orgogliosa di intraprendere questa nuova esperienza nell’abito della quale spero di apportare tutte le mie competenze».

«Sono molto felice di questa riconferma come Consigliera sul territorio di Varese e sono certa che con Patrizia riusciremo a fare ancora di più. Molti sono i progetti che stiamo portando avanti il prossimo sarà il 13 ottobre 2025 sull’importante tema del Gender pay gap partendo proprio dai dati del nostro territorio» afferma l’avvocata Anna Danesi.

La consigliera Alessandra Agostini, con delega alla Consigliera di Parità e alle Pari Opportunità, esprime soddisfazione per la conferma e la nuova nomina: «Esprimo grande soddisfazione per la conferma della Consigliera di Parità, Anna Danesi, con la quale in questo primo anno di mandato ho avuto il piacere di collaborare con professionalità e risultati concreti. Rivolgo inoltre il mio benvenuto all’Avvocato Patrizia Pancanti: sono certa che, insieme, sapremo portare avanti i progetti già avviati e realizzarne di nuovi con impegno e qualità», riconoscendo il valore del ruolo delle Consigliere di Parità nel promuovere politiche inclusive e di pari opportunità sul territorio.