Aria fredda dall’Est in arrivo sul Varesotto

Un fronte freddo di origine russa sta raggiungendo il Nord Italia e porterà nei prossimi giorni, da oggi, mercoledì 1 ottobre fino a sabato, anche nella provincia di Varese, un calo delle temperature dopo le settimane di pioggia di settembre. Le massime non supereranno i 15 gradi, mentre di notte i valori si porteranno vicine ai 5 gradi nelle aree interne e collinari, come rileva il Centro Geofisico Prealpino. Nelle aree più esposte e in prossimità del confine con la Svizzera, le temperature potranno scendere fino a – 1.

Il passaggio sarà accompagnato da nuvolosità e qualche rovescio, ma già dal fine settimana il tempo tenderà a stabilizzarsi, con giornate più limpide e fredde.

Il cambiamento coincide con il calendario per l’accensione dei riscaldamenti: in Lombardia, nella zona climatica E che comprende il Varesotto, gli impianti potranno essere accesi dal 15 ottobre fino al 15 aprile 2026 per un massimo di 14 ore al giorno. Per ora la data ufficiale resta quella prevista dalla normativa, anche se i Comuni possono valutare deroghe in caso di necessità.

La provincia di Varese si prepara ad un primo assaggio d’inverno, con i termosifoni che tornano a scaldare le case: l’autunno entra davvero nel vivo.