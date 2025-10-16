Auguri Armida, 105 anni di vita tra Cardano e Gallarate

Una grande festa oggi per i 105 anni della signora Armida Palazzi alla Rsa Camelot di Gallarate.

La signora Armida è nata nel 1920 a Cardano al Campo ma vive a Gallarate da quando aveva vent’anni. L’intera vita è stata dedicata al lavoro, come operaia tessile. Ma anche alla famiglia. Non si è mai sposata, ma è sempre stata molto legata al fratello, mancato molti anni fa.

Le resta accanto la nipote Milena Palazzi, sempre presente in Struttura e il pronipote Andrea Palazzi, vicini a lei anche in questo momento di festa.

A celebrarla, nella Rsa dei Ronchi, dove vive da nove anni, anche il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, l’assessore alla sicurezza Germano Dall’Igna e i vertici della struttura, con la presidente Roberta Maurino il vicepresidente Paolo Banfi, la consigliera Elisa Rubino e la direttrice Marusca Bianco.

La signora Armida è molto amata da tutti, raccontano gli educatori della struttura «sempre sorridente e molto ironica, non le sfugge nulla e ha sempre la battuta pronta». Il segreto per invecchiare così bene per lei è il buonumore e non sentire gli anni che passano. Infatti, quando le chiediamo quanti anni ha risponde sorridendo e con un pizzico di vanità «ne avrò un’ottantina».