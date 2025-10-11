Autostrada A9, chiusure notturne a Como per trasporti eccezionali

Disagi in vista per chi viaggia lungo l’A9 Lainate–Como–Chiasso. Autostrade per l’Italia ha annunciato una serie di chiusure notturne tra il 14 e il 17 ottobre per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. I provvedimenti riguarderanno diversi tratti compresi tra Como Centro, Chiasso e Lago di Como, con limitazioni sia in direzione della Svizzera che verso Lainate.

Le chiusure previste nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre

Dalle ore 22:00 di martedì 14 ottobre alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre saranno chiusi: Il tratto Como Centro – Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero. Il tratto Lago di Como – Allacciamento A59 (Tangenziale di Como), in direzione di Lainate. Inoltre, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Lainate che verso Chiasso. Restano aperti i collegamenti dalla Tangenziale di Como verso l’A9, tramite il ramo di allacciamento.

Le alternative consigliate

Per limitare i disagi, Autostrade per l’Italia suggerisce i seguenti itinerari alternativi: Como Centro – Chiasso: dopo l’uscita obbligatoria a Como Centro, proseguire sulla viabilità ordinaria fino alla dogana cittadina di Chiasso. Lago di Como – A59 Tangenziale di Como: dopo l’uscita a Lago di Como, seguire la viabilità ordinaria in direzione Lainate/Milano, con rientro in A9 a Fino Mornasco. Ingresso da Como Centro: verso Lainate: entrare in A9 a Fino Mornasco, verso Chiasso: seguire la viabilità ordinaria con indicazioni per Chiasso

Ulteriore chiusura tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre

Un’ulteriore chiusura è prevista tra le 22:00 di giovedì 16 e le 5:00 di venerdì 17 ottobre. In questa fascia oraria, sarà chiuso il tratto Lago di Como – Como Centro, in direzione Lainate. Anche in questo caso, l’itinerario alternativo prevede l’uscita obbligatoria a Lago di Como e il rientro in A9 a Como Centro dopo aver percorso la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano.

Informazioni utili per gli automobilisti

Si consiglia a chi si sposta nelle ore notturne tra Como e il confine svizzero o verso Milano di programmare i propri spostamenti con anticipo e consultare il sito di Autostrade per l’Italia per eventuali aggiornamenti. Le chiusure rientrano in una pianificazione mirata a garantire sicurezza durante il transito di mezzi eccezionali, spesso incompatibili con il normale traffico veicolare.