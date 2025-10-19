Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna

È partita con grande entusiasmo e 40 partecipanti la prima edizione di El Gringo Vertical, la cronoscalata più “selvaggia” della provincia, andata in scena sabato 18 ottobre a Castello Cabiaglio. Un evento sportivo e comunitario che ha unito passione per la montagna, sfida atletica e spirito di squadra.

Un percorso da veri Gringo

Organizzata dall’associazione Cazze Dure ASD, la gara si è sviluppata su un tracciato impegnativo di 3,34 km con 260 metri di dislivello positivo: partenza dai Gaggioli, arrivo al Martinello. Un percorso pensato per chi ama la fatica, ma anche la bellezza dei monti varesini, da affrontare tutto d’un fiato con il motto: «Un vero Gringo non scende mai, sale soltanto».

Volontari in campo e spirito di comunità

Fondamentale la presenza dei volontari, in gran parte giovani del paese e il reparto del gruppo scout Varese 3, che hanno curato il ristoro e la gestione del traffico lungo il percorso, contribuendo al successo dell’evento e alla sicurezza di tutti.

Una prima edizione che guarda al futuro

Quella di sabato è stata l’edizione 0, ma l’entusiasmo raccolto fa già pensare a un appuntamento destinato a diventare tradizione. El Gringo Vertical nasce infatti con l’obiettivo di unire sport, territorio e socialità, coinvolgendo sempre più appassionati e realtà locali.