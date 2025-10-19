Varese News

Sport

Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna

Il borgo di Castello Cabiaglio ha ospitato la prima edizione di El Gringo Vertical, la cronoscalata “wild” da 3,3 km organizzata dall’associazione Cazze Dure ASD con il supporto degli scout e dei volontari locali

Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna

È partita con grande entusiasmo e 40 partecipanti la prima edizione di El Gringo Vertical, la cronoscalata più “selvaggia” della provincia, andata in scena sabato 18 ottobre a Castello Cabiaglio. Un evento sportivo e comunitario che ha unito passione per la montagna, sfida atletica e spirito di squadra.

Galleria fotografica

Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna 4 di 7
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna

Un percorso da veri Gringo

Organizzata dall’associazione Cazze Dure ASD, la gara si è sviluppata su un tracciato impegnativo di 3,34 km con 260 metri di dislivello positivo: partenza dai Gaggioli, arrivo al Martinello. Un percorso pensato per chi ama la fatica, ma anche la bellezza dei monti varesini, da affrontare tutto d’un fiato con il motto: «Un vero Gringo non scende mai, sale soltanto».

Volontari in campo e spirito di comunità

Fondamentale la presenza dei volontari, in gran parte giovani del paese e il reparto del gruppo scout Varese 3, che hanno curato il ristoro e la gestione del traffico lungo il percorso, contribuendo al successo dell’evento e alla sicurezza di tutti.

Una prima edizione che guarda al futuro

Quella di sabato è stata l’edizione 0, ma l’entusiasmo raccolto fa già pensare a un appuntamento destinato a diventare tradizione. El Gringo Vertical nasce infatti con l’obiettivo di unire sport, territorio e socialità, coinvolgendo sempre più appassionati e realtà locali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna 4 di 7
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna
Buona la prima per El Gringo Vertical: a Castello Cabiaglio in 40 a sfidarsi nella corsa in montagna

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.