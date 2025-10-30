Carlo Sini a Varese: la filosofia come memoria viva
L’incontro con il filosofo si terrà venerdì 31 ottobre alle 18 alla Libreria Feltrinelli
È stata fissata per venerdì 31 ottobre, alle ore 18, la nuova data dell’incontro con Carlo Sini alla Libreria Feltrinelli di Varese (Corso Aldo Moro 3). L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del suo ultimo saggio, “Filosofia e memoria. La vita come scrittura”, pubblicato da Il Saggiatore, tra i libri più attesi della stagione per gli appassionati di filosofia.
Un viaggio tra pensiero, scrittura e memoria
Nel suo nuovo lavoro, Sini – tra i più importanti filosofi italiani contemporanei – affronta un tema tanto personale quanto universale: la memoria. Non intesa come semplice archivio del passato, ma come tessuto vivo che si intreccia con la scrittura, l’esperienza e l’identità individuale e collettiva.
Attraverso uno stile limpido e profondo, l’autore accompagna il lettore in un viaggio filosofico che interroga il senso dell’esistere e del ricordare, mettendo in luce come la scrittura diventi un atto fondativo del pensiero.
Un’occasione per dialogare con l’autore
L’incontro offrirà l’opportunità di dialogare direttamente con Carlo Sini, già docente universitario e membro dell’Accademia dei Lincei, e di avvicinarsi a una filosofia vissuta come pratica quotidiana, radicata nella parola e nella memoria.
L’appuntamento rientra nel calendario delle iniziative culturali promosse da Feltrinelli Varese e si rivolge non solo agli appassionati di filosofia, ma anche a chiunque desideri riflettere sul rapporto profondo tra vita, pensiero e scrittura.
