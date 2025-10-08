Cistite, l’esperto risponde in diretta a Radio Missione Francescana
Venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 11.10 sarà intervistato il dottor Jon Lovisolo, urologo presso l'Istituto Clinico Villa Aprica di Como
Il medico che sarà intervistato a Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 11.10 è il dottor Jon Lovisolo, urologo presso l’Istituto Clinico Villa Aprica di Como. Titolo della trasmissione “La cistite e dintorni“. Conducono l’intervista Giorgio Dini e Luigi Rusconi.
La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 12 ottobre 2025 alle ore 16.00.
La frequenza della “radio missione francescana ” è
– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.
– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.
– 88,5 in Valceresio.
– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.
– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.
– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.
http://www.rmf.it/frequenze.htm
o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf
Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266
