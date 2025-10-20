Come si diventa burattinai: parliamo di tecniche, storie e segreti del mestiere con Walter Broggini

Martedì 21 ottobre alle 16, “La Materia del Giorno” ospita Walter Broggini, maestro burattinaio, regista e formatore, per un viaggio affascinante nel mondo del teatro di figura e nell’arte antica — ma sempre viva — dei burattini.

Albizzatese, fondatore della storica Compagnia Walter Broggini, l’artista porta avanti da quasi quarant’anni una ricerca che unisce artigianato e drammaturgia, scultura e regia, in un intreccio di competenze che trasformano i materiali in personaggi, visioni e racconti. Con la sua passione e il suo sguardo internazionale, maturato anche all’Institut International de la Marionnette di Charleville-Mézières, Broggini ha contribuito a far conoscere il teatro di figura come linguaggio universale, accessibile ai bambini ma pensato soprattutto per tutti, adulti compresi.

Durante l’incontro, racconterà come si diventa burattinai oggi, quali sono le sfide e le meraviglie di un mestiere che riassume scenografia, scrittura e interpretazione. Un’arte che continua a sorprendere per la sua capacità di fondere manualità e poesia.

L’appuntamento sarà in diretta streaming sul sito e sui canali social di VareseNews, ma sarà possibile assistere anche dal vivo nella sala video di Materia (Castronno, via Confalonieri 5).

“La Materia del Giorno” è il nuovo format quotidiano di VareseNews: ogni giorno feriale alle 16, venti minuti di confronto con ospiti, esperti e protagonisti del territorio per raccontare temi concreti e idee che toccano la vita quotidiana dei cittadini.