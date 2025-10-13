Varese News

Corso di sushi con Varese Corsi: tecnica, precisione e creatività

Quattro lezioni a partire da lunedì 20 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Varese Corsi amplia la propria offerta con un nuovo percorso dedicato alla cucina giapponese, per tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi all’arte del sushi. Un’occasione unica per imparare tecniche, segreti e piccoli trucchi per preparazioni curate e gustose, senza bisogno di esperienza pregressa.

Da lunedì 20 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Ristorante Al Posto Giusto prenderà il via “Sushiun corso di 4 lezioni per un’immersione completa nell’arte del sushi. Guidati da un esperto, i partecipanti impareranno a conoscere gli ingredienti, a trattare il pesce in sicurezza e a realizzare le principali preparazioni della cucina giapponese più amata. Il corso si concluderà con una degustazione finale, per assaporare i frutti del proprio lavoro in un’esperienza pratica e coinvolgente.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 13 Ottobre 2025
