Corso di sushi con Varese Corsi: tecnica, precisione e creatività
Quattro lezioni a partire da lunedì 20 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Varese Corsi amplia la propria offerta con un nuovo percorso dedicato alla cucina giapponese, per tutti gli appassionati che desiderano avvicinarsi all’arte del sushi. Un’occasione unica per imparare tecniche, segreti e piccoli trucchi per preparazioni curate e gustose, senza bisogno di esperienza pregressa.
Da lunedì 20 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00, presso il Ristorante Al Posto Giusto prenderà il via “Sushi” un corso di 4 lezioni per un’immersione completa nell’arte del sushi. Guidati da un esperto, i partecipanti impareranno a conoscere gli ingredienti, a trattare il pesce in sicurezza e a realizzare le principali preparazioni della cucina giapponese più amata. Il corso si concluderà con una degustazione finale, per assaporare i frutti del proprio lavoro in un’esperienza pratica e coinvolgente.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.