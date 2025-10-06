Da Tradate ad Assisi: Petali dal Mondo in cammino per la pace
Per la prima volta l’associazione varesina partecipa alla storica marcia della Pace e della Fraternità: un pullman di famiglie, bambini e ragazzi in cammino “per dire che la pace si costruisce accogliendo l’altro”
Domenica 12 ottobre 2025 si terrà una nuova edizione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, un appuntamento che da oltre sessant’anni riunisce migliaia di persone, scuole, enti locali e associazioni da tutta Italia sotto il segno della nonviolenza e della solidarietà.
Quest’anno, per la prima volta, anche l’associazione Petali dal Mondo OdV di Tradate parteciperà all’evento, portando con sé un pullman di famiglie, bambini e ragazzi di ogni età e provenienza. «Siamo entusiasti ed emozionati – spiega la presidente Sonia Negri – di vivere questa esperienza insieme, perché crediamo che la pace si costruisca passo dopo passo, accogliendo l’altro e amandolo per ciò che è, con la sua storia e le sue origini».
Il gruppo partirà sabato mattina da Varese e Tradate, con una tappa nel pomeriggio alla Basilica di San Francesco d’Assisi, per poi unirsi domenica al grande corteo che partirà da Perugia (Giardini del Frontone) alle ore 9 e arriverà alla Rocca Maggiore di Assisi nel pomeriggio.
La Marcia 2025 si svolgerà all’insegna del motto “Imagine all the people”, un invito a resistere «alle crudeltà del mondo» e a immaginare – come ricorda l’appello ufficiale – «una società fraterna, alternativa alla guerra, fondata sul sogno condiviso della pace». Al centro dell’iniziativa ci sarà anche la Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace, ispirata al messaggio di Papa Francesco: “Costruire un mondo dove siamo tutti fratelli”.
Con la loro partecipazione, i Petali dal Mondo vogliono testimoniare che la pace comincia nelle relazioni quotidiane, nelle famiglie e nelle comunità che scelgono il dialogo e l’accoglienza. «Ci crediamo, ci lavoriamo, ma non basta – aggiunge Negri –. Per questo marciamo insieme: perché di pace c’è davvero bisogno».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.