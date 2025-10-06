Varese News

Da Tradate ad Assisi: Petali dal Mondo in cammino per la pace

Per la prima volta l’associazione varesina partecipa alla storica marcia della Pace e della Fraternità: un pullman di famiglie, bambini e ragazzi in cammino “per dire che la pace si costruisce accogliendo l’altro”

generica

Domenica 12 ottobre 2025 si terrà una nuova edizione della Marcia PerugiAssisi della Pace e della Fraternità, un appuntamento che da oltre sessant’anni riunisce migliaia di persone, scuole, enti locali e associazioni da tutta Italia sotto il segno della nonviolenza e della solidarietà.

Quest’anno, per la prima volta, anche l’associazione Petali dal Mondo OdV di Tradate parteciperà all’evento, portando con sé un pullman di famiglie, bambini e ragazzi di ogni età e provenienza. «Siamo entusiasti ed emozionati – spiega la presidente Sonia Negri – di vivere questa esperienza insieme, perché crediamo che la pace si costruisca passo dopo passo, accogliendo l’altro e amandolo per ciò che è, con la sua storia e le sue origini».

Il gruppo partirà sabato mattina da Varese e Tradate, con una tappa nel pomeriggio alla Basilica di San Francesco d’Assisi, per poi unirsi domenica al grande corteo che partirà da Perugia (Giardini del Frontone) alle ore 9 e arriverà alla Rocca Maggiore di Assisi nel pomeriggio.

La Marcia 2025 si svolgerà all’insegna del motto “Imagine all the people”, un invito a resistere «alle crudeltà del mondo» e a immaginare – come ricorda l’appello ufficiale – «una società fraterna, alternativa alla guerra, fondata sul sogno condiviso della pace». Al centro dell’iniziativa ci sarà anche la Marcia delle Bambine e dei Bambini per la Pace, ispirata al messaggio di Papa Francesco: “Costruire un mondo dove siamo tutti fratelli”.

Con la loro partecipazione, i Petali dal Mondo vogliono testimoniare che la pace comincia nelle relazioni quotidiane, nelle famiglie e nelle comunità che scelgono il dialogo e l’accoglienza. «Ci crediamo, ci lavoriamo, ma non basta – aggiunge Negri –. Per questo marciamo insieme: perché di pace c’è davvero bisogno».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 06 Ottobre 2025
