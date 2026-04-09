La Corsa Rosa di Varese marcia con Vivicittà

NOTIZIARIO UISP del 9 aprile 2026

L’EVENTO – La Corsa Rosa marcia con Vivicittà

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Domenica 12 aprile lo sport targato Uisp darà voce all’impegno sociale: mentre Varese si mobilita con la Corsa Rosa, nel resto d’Italia protagonista sarà la manifestazione nazionale Vivicittà. Si tratta di due iniziative distinte, ma con un’unica missione: trasformare la corsa in uno strumento per parlare di diritti e

cittadinanza. L’appuntamento specifico del territorio varesino è la Corsa Rosa, nata per rimettere al centro dell’attenzione i diritti delle donne. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10.00 in piazzale De Salvo alle Bustecche, con lo start fissato per le 10.30. Contemporaneamente, nel resto della penisola, scatterà Vivicittà, la “classicissima” di primavera che coinvolge 40 città italiane. In questo caso la partenza è fissata alle 9.30, sincronizzata in diretta dai microfoni di Radio 1 Rai, per unire migliaia di runner in un’unica grande prova collettiva dedicata alla pace, all’ambiente e all’Europa.

Questa domenica speciale permette di declinare l’impegno civile in base alle esigenze dei diversi territori. Se a Varese la priorità è la solidarietà di genere, le altre città italiane useranno Vivicittà per riappropriarsi dei centri storici liberati dalle auto, come a Cagliari o Matera, o per abbattere i confini fisici, come accade a Gorizia. Non mancherà l’aspetto agonistico nazionale, con la classifica unica compensata dai profili altimetrici del Coni e la sfida dedicata ai giornalisti insieme all’Ussi. Che si corra tra i magnifici sentieri delle Bustecche o in una delle tante piazze italiane, l’obiettivo resta lo stesso: dimostrare che lo sport è un potente motore di socializzazione capace di dare gambe ai valori di uguaglianza e solidarietà.

BASKET – First League: Irish sarà la prima testa di serie

Nella poule 1-8 posto vittoria della Fulgor Somma sul campo di Irish, che malgrado la sconfitta, chiude prima e sarà testa di serie numero 1, i sommesi saranno invece, al numero del ranking playoff. Seconda piazza per il Travedona Pirates, con Beavers al settimo posto, vincono i lombardi lacuali sui borgomaneresi di casa. Nelle altre gare in programma Besozzo batte Brenna e con questa affermazione gli Horses sono terzi, coi brennesi ottavi; infine nell’incrocio fra i comaschi de La Sezione e i varesotti della Just Drink It, il referto rosa viene acquisito con grande autorevolezza dai lariani, che chiudono bene la poule, malnatesi sesti.

Passando alla fase 9-16 posizione il Montello Young vince la sua sesta partita in sette gare e con questa affermazione chiude al primo posto e sarà nona in griglia playoff. Il Deportivo Elite partirà in griglia dalla decima posizione, nella trasferta di Cantello è vittoria dei cantellesi, che centrano la seconda vittoria nella poule e scavalcano gli Svassi. Mercoledì 1 aprile si sono giocate anche Elegy Legnano – Castelletto Ticino e Svassi Monate – Villaguardia. Vittorie esterne, entrambe di due punti, con Castelletto corsaro per 62-60, mentre Villaguardia vince 92-90. Infine Cantello ospita, e cede nettamente con il Tavernerio Ceres Moda, bravo a riscattarsi dopo il chiaro ko con Montello Young.

NAZIONALE – Festival dell’amministrazione condivisa: lo sport è un bene comune



Trasformare le visioni in azione: con questo obiettivo l’Uisp ha partecipato da protagonista alla seconda edizione del Festival dell’amministrazione condivisa, organizzato da Labsus ad Assisi. Una delegazione associativa ha animato i tavoli di lavoro, ribadendo come lo sport sociale rappresenti una vera “infrastruttura civica di prossimità”. Massimo Aghilar, responsabile Politiche beni comuni Uisp, ha coordinato il gruppo sullo sport come volano di comunità, sottolineando la necessità di “allenare” la rete associativa alla cultura della sussidiarietà: “Le sfide complesse richiedono alleanze ibride; l’Uisp è la palestra ideale per giocare questa sfida”.

Al suo fianco, Matteo Mastorci (Uisp Torino) ha guidato un confronto dinamico tra cittadini e amministratori, centrato proprio sul valore dello sport come bene collettivo. Sul fronte della progettazione, Simone Menichetti, presidente Uisp Roma, ha esplorato le connessioni tra politiche europee e sostenibilità a lungo termine, citando l’impianto Fulvio Bernardini come esempio concreto di bene comune urbano. Infine, Daniela Conti, responsabile Interculturalità Uisp, ha evidenziato l’importanza delle alleanze internazionali, richiamando però la necessità di una formazione diffusa per rendere le amministrazioni e i dirigenti pronti a una reale coprogrammazione.

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