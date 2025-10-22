Dal 10 novembre torna Duemilalibri, tra ospiti affezionati e novità

Con l’autunno torna il festival Duemilalibri, le giornate dei libri e degli autori a Gallarate, dal 10 al 16 novembre.

Per il secondo anno la direzione di Alessandro Barbaglia, che propone un programma ricco, concentrato nell’arco di una sola settimana, incentrato su una serie di ospiti affezionati del festival (molti i ritorni), con una attenzione particolare anche alla letteratura che piace ai più giovani e alle nuove forme di divulgazione letteraria, con diversi intervistatori che vengono dalla cerchia dei divulgatori social.

«Mi fa piacere avere ancora al nostro fianco Alessandro Barbaglia, anche quest’anno» ha esordito l’assessora alla cultura del Comune di Gallarate Claudia Mazzetti, che sottolinea come, attraverso il lavoro del curatore, «il vero valore sono gli autori». «Si creano delle serate molto intime, un’atmosfera magica»-

Il sindaco Andrea Cassani ha espresso grande soddisfazione per il programma di quest’anno: «Sono molto contento del programma e degli autori che saranno ospiti del festival. Una proposta ricca e varia, che spazia dalla narrativa alla politica, fino allo sport».

L’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso ha sottolineato la rilevanza del festival nel panorama lombardo: «Duemilalibri è uno dei festival più longevi della Lombardia, ma ha saputo rinnovarsi di anno in anno. Sono certa che anche questa edizione offrirà una proposta di alto livello. Complimenti a Gallarate per l’attenzione alla lettura e al mondo dell’editoria, un comparto tanto importante per la nostra regione».

Il ppresidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, ha ricordato il lavoro in corso sul territorio: «In Provincia stiamo investendo molto sulla cultura, anche grazie ai finanziamenti degli Emblematici di Fondazione Cariplo. Il nostro obiettivo è lavorare sempre più in rete, all’interno del progetto Varese Cultura 2030».

Il ricco programma di Duemilalibri 2025

Il curatore artistico Alessandro Barbaglia ha voluto offrire un’immagine evocativa del festival: «Duemilalibri non è una macchina, ma un corpo che cresce, cambia, vive».

L’edizione di quest’anno ospiterà numerosi autori e incontri di rilievo, come detto con diversi ritorni di autori già passati a Gallarate e alcune novità. Tra gli elementi che più caratterizzano la gestione di Barbaglia c’è poi la selezione degli intervistatori, che in questa edizione sembra aver valorizzato il mondo dei nuovi divulgatori digitali, soprattutto Instagram.

E andiamo dunque al programma, partendo da lunedì 10 novembre: si parte al pomeriggio Roberto Parodi con il duo Facciamoci riconoscere : l’influencer milanese, famoso anche per le sue tirate contro i radical chic, veste qui i panni del divulgatore del galateo e delle sue forme. Alla sera arriva lo psicoterapeuta ed educatore Alberto Pellai con Esci da quella stanza, in dialogo con Barbara Tamborini.

Martedì 11 novembre al pomeriggio si parla di sport (e di vita) con Io, guerrieri di Francesco Acerbi: il calciatore dell’Inter viene presentato da Michele Dalai. In serata torna – dopo il 2024 – Daniele Capezzone parla del neoconservatorismo alla conquista del mondo, in dialogo con Aurora Lussana.

Mercoledì nel pomeriggio Laura Pariani, vincitrice del Campiello alla Carriera, presenta Primamà; la sera una serata frizzante con Auroro Borealo che presenta Il libro brutto dei libri brutti, in dialogo con Daniele Vaschi.

Giovedì 13 novembre torna Viola Ardone con Tanta ancora vita (dialoga con Lara Giorcelli), seguita da Donato Carrisi che presenterà il monologo teatrale Il falso romanzo di Donato Carrisi al Teatro Condominio.

Venerdì 14 novembre: Gianrico Carofiglio presenta Con parole precise con Alessandra Tedesco (Il cacciatore di libri), e in serata è atteso Oscar Farinetti.

Sabato 15 novembre giornata ricchissima: alle 10 Karim B. e Hazel Riley, con Sophia di LittleReaderSophia, dedicano un incontro al mondo del romance, che sa appassionare i giovanissimi; alle 12 l’unica ospite internazionale, Joanne Harris, che presenta il suo nuovo romanzo, prequel di Chocolat, introdotta da Petunia Ollister.

Nel pomeriggio Bibbiano Cau (La levatrice), Marta Perego (Colazione al parco con Virginia Woolf, introdotta da Camilla Ronzullo -Zelda was a writer), Chiara Francini (presenta Le querce non fanno limoni, intervistata da Valentina Petri) e in serata Enzo Iacchetti con 25 minuti di felicità presentato da Turbopaolo.

Domenica 16, gran finale: alle 10.30 Fulvio Marino con Tutto il pane del mondo, alle 15 Barbara Baraldi con Gli omicidi dei tarocchi, alle 16.30 Maurizio De Giovanni – non in veste di giallista – con L’orologiaio di Brest, alle 18.30 Sveva Casati Modignani con La domestica a ore (presentata da Alessandro Barbaglia) e alle 21 Federico Rampini con La lezione del Giappone.

Spazio alle scuole e alle nuove forme di racconto

L’assessora Mazzetti sottolinea quest’anno «una attenzione importante alle scuole e ai ragazzi, con i “fuori programma”», per valorizzare autori che di solito non si riesce a toccare nei programmi scolastici.

L’11 novembre Valentina Farinaccio racconterà Elsa Morante, mentre il 12 novembre Roberto Mercadini incontrerà gli studenti. Sono inoltre previsti sei incontri mattutini nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Altra novità il podcast ufficiale di Duemilalibri, curato da Raccontati — gruppo di librai nato da un’idea di Biblos Mondadori — , che è già partito con la prima puntata dedicata a Clara Sánchez, frutto del primo appuntamento dell’aspettando Duemilalibri.

È anche stato rinnovato il sito del festival, al nuovo indirizzo www.duemilalibri.eu.

A firmare l’immagine di questa edizione è anche quest’anno Andrea Crespi, con un’opera che raffigura Omero con il volto a metà, simbolo del dialogo tra passato e futuro.