Debora Massari è il nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Lombardia

Turismo, promozione del territorio e moda: tre settori chiave per la Lombardia affidati a Debora Massari, da oggi ufficialmente assessora regionale

Generico 20 Oct 2025

È ufficiale la nomina di Debora Massari come nuova assessora regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia. A firmare il decreto, nella giornata di giovedì 24 ottobre, è stato il presidente Attilio Fontana, che ha dato il benvenuto alla nuova componente della Giunta regionale, la cui prima partecipazione è attesa per lunedì prossimo a Palazzo Lombardia. Sostituisce l’assessore dimissionaria Barbara Mazzali, in quota Fratelli d’Italia: sarebbe stato proprio il partito di Giorgia Meloni ad aver indicato la figura della Massari per l’assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda, ritenendola una figura tecnica e competente oltre che in linea con le politiche della maggioranza lombarda.

Un incarico strategico per il rilancio del territorio

Con la nomina, la Regione punta a rafforzare tre settori chiave per l’identità e l’economia lombarda: il turismo, la promozione del territorio e il settore moda, che da sempre rappresentano asset centrali per lo sviluppo e l’attrattività della Lombardia a livello nazionale e internazionale.

Le parole del presidente Fontana

«Nel dare il benvenuto a Debora Massari – ha dichiarato Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – le auguro buon lavoro per un’esperienza tanto impegnativa, quanto avvincente».

La nuova assessora entra in Giunta in un momento cruciale per la programmazione delle politiche turistiche e promozionali, tra grandi eventi (primo fra i quali le Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina), fiere internazionali e azioni di valorizzazione del territorio lombardo in chiave sostenibile e innovativa.

Chi è Debora Massari

50 anni, dopo la maturità scientifica, si laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari con una tesi sperimentale sui lievitati, per poi fare il suo ingresso nell’azienda di famiglia nel 2000.

Dopo aver creato l’e-commerce, attivato i canali social e sviluppato il brand Iginio Massari, si occupa di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, promuovendo il Made in Italy. È felice destinataria del prestigioso riconoscimento di testimonial della Provincia di Brescia per merito notorio. Nel 2019 diventa Maestro Pasticcere, entrando nella prestigiosa Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione della Iginio Massari S.r.l.

Da sempre al fianco del padre, è protagonista di esposizioni tecniche, simposi, pubblicazioni e trasmissioni televisive, sia generaliste che di settore. È docente presso la 24 Ore Business School.

Pubblicato il 24 Ottobre 2025
