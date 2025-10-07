“Degli sconosciuti hanno dormito nel nostro solaio”: l’episodio in una casa tra Morazzone e Gornate Superiore
La mattina del 7 ottobre una residente si è trovata davanti una donna entrata nella sua abitazione dopo aver dormito per giorni nel solaio insieme a un’altra persona. "Un fatto che ci ha profondamente scossi"
La mattina di martedì 7 ottobre una residente nella zona tra Morazzone e Gornate Superiore si è trovata di fronte una sconosciuta entrata nella sua abitazione. La donna si è introdotta in casa dopo aver trascorso, insieme a un’altra persona, alcune notti nel solaio dell’edificio.
«Un fatto che ci ha profondamente scossi – racconta la donna vittima dell’episodio attraverso una lettera anonima inviata alla redazione di VareseNews -. Abbiamo scoperto che due persone sotto l’effetto di stupefacenti, probabilmente acquistati nei boschi vicini, si erano introdotte nel nostro solaio, dove – a giudicare da tracce e oggetti lasciati – hanno dormito per diverse notti. Il 7 ottobre, una di queste persone (una donna, magra, con capelli scuri e scompigliati) è entrata in casa nostra, dove l’abbiamo vista e cacciata via».
Già prima dell’accaduto, la famiglia aveva avvisato i Carabinieri dopo aver notato presenze sospette nella via. «Oggi ci sentiamo spaventati e soli, con la sensazione di non essere tutelati nonostante le numerose segnalazioni fatte negli anni. È inaccettabile vivere con la paura che qualcuno possa introdursi di nuovo in casa propria senza che vi siano controlli efficaci nella zona. Chiediamo che venga informata la cittadinanza di Morazzone e Gornate Superiore affinché prestino attenzione e segnalino immediatamente eventuali presenze sospette».
