Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Galleria fotografica Diario Nepalese 2025 – Kathmandu sotto la pioggia 4 di 7

Diario Nepalese 30/10/2025 – Kathmandu sotto la pioggia

Per la prima volta dall’inizio del viaggio ci svegliamo alle 8 in un letto caldo e morbido.

Scendiamo felici per la colazione ed ecco che si palesa il “Kathmandu Style” : colazione esaurita ed acqua a catinelle. Abbiamo risolto per la colazione ma per l’acqua nulla da fare, ci accompagnerà per tutto il giorno!!

Visitiamo alcuni tra i siti più importanti come il Tempio delle Scimmie, Piazza Durbar a Pathan, Boudhanath, lo stupa più grande del mondo, la scuola di Mandala con le sue creazioni incredibili e Pashupatinath, il toccante luogo sulle sponde del fiume dove si effettuano le cremazioni. Rimaniamo molto colpiti dalla spiritualita’ del luogo, il bagliore delle pire che si riflettono nelle acque torbide del fiume sacro Bagmati, affluente del fiume Gange e dalla moltitudine di persone presenti alle cerimonie funebri.

Terminiamo la giornata in un palazzo storico dove Ngima ha organizzato una cena con tutti i suoi collaboratori e la famiglia a base di piatti tradizionali nepalesi e accompagnati da coinvolgenti canti e balli tipici delle varie etnie.

Nepal nel Cuore ODV ha dato vita ad una raccolta fondi per sostenere i progetti di Ngima Sherpa in Nepal.

Cosa significa prendersi cura della salute in un villaggio remoto a 2.800 metri di altitudine?

Siamo nel cuore dei racconti di trekking con Ngima Sherpa, tra sentieri sospesi e villaggi che accolgono con il sorriso, tra templi antichi e una natura meravigliosa che incanta ad ogni passo.

Ma c’è un sogno che ci accompagna: costruire un alloggio accogliente e confortevole per le infermiere di Chhermading, che ogni giorno si prendono cura della salute della comunità Sherpa.

Nepal nel Cuore ODV ha avviato una raccolta fondi per realizzarlo.

