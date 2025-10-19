Diario Nepalese 2025: Namche Bazar

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Namche Bazar

Iniziamo a conoscere il vero volto dell’Himalaya: camere gelide, docce gelide e piedi gelidi, temperatura non pervenuta.

Per fortuna esiste lo sherpa tea (tipico tè’ con burro di yak salato) che ci scalda il palato e ci avvolge nel suo caldo abbraccio. Con grande entusiasmo imbocchiamo il sentiero, stamattina parecchio trafficato di trekker, portatori e carovane di animali. Ma grazie a Ngima, tra tante persone, abbiamo incontrato lui: Kami Rita Sherpa, l’uomo che detiene il record di ascensioni sull’Everest, ben 31!! Il dislivello comincia a farsi sentire e la vegetazione cambia, oggi è una splendida giornata limpida e vediamo i primi 6000 ricoperti dai ghiacci.

Raggiunti i 3400 mt usciamo dal bosco e davanti a noi si apre l’anfiteatro di Namche Bazar, la capitale degli Sherpa, dove ci fermiamo per la notte.

Per acclimatarci un po’ saliamo al monastero, vecchio di 300 anni ed il monaco ci fa da guida mostrandoci gli antichi libri di preghiera.

La nostra giornata si conclude con una rigenerante doccia calda ed un meritato riposo.