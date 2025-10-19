Varese News

Italia/Mondo

Diario Nepalese 2025: Namche Bazar

Il gruppo di varesini guidato da Ngima Sherpa atterra a Lukla e inizia il cammino nella Valle del Khumbu

Diario Nepalese 2025: Namche Bazar

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Galleria fotografica

Diario Nepalese 2025: Namche Bazar 4 di 5
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar

Namche Bazar

Iniziamo a conoscere il vero volto dell’Himalaya: camere gelide, docce gelide e piedi gelidi, temperatura non pervenuta.

Per fortuna esiste lo sherpa tea (tipico tè’ con burro di yak salato) che ci scalda il palato e ci avvolge nel suo caldo abbraccio. Con grande entusiasmo imbocchiamo il sentiero, stamattina parecchio trafficato di trekker, portatori e carovane di animali. Ma grazie a Ngima, tra tante persone, abbiamo incontrato lui: Kami Rita Sherpa, l’uomo che detiene il record di ascensioni sull’Everest, ben 31!! Il dislivello comincia a farsi sentire e la vegetazione cambia, oggi è una splendida giornata limpida e vediamo i primi 6000 ricoperti dai ghiacci.

Raggiunti i 3400 mt usciamo dal bosco e davanti a noi si apre l’anfiteatro di Namche Bazar, la capitale degli Sherpa, dove ci fermiamo per la notte.

Per acclimatarci un po’ saliamo al monastero, vecchio di 300 anni ed il monaco ci fa da guida mostrandoci gli antichi libri di preghiera.

La nostra giornata si conclude con una rigenerante doccia calda ed un meritato riposo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Ottobre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Diario Nepalese 2025: Namche Bazar 4 di 5
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar
Diario Nepalese 2025: Namche Bazar

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.