Diario nepalese 2025 – Un venerdì 17 per niente male
Accompagnati da Ngima Sherpa un gruppo di varesini verso il Tetto del Mondo
Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa
Il team si sveglia prima della caotica città di Kathmandu: ci aspetta un avventuroso viaggio in pulmino su strade sconnesse, sorpassi azzardati e nuvole di polvere, per la durata durata di 6 ore, ma accompagnati da paesaggi stupendi, fiumi impetuosi, colline verdeggianti, case circondate da risaie e persone ovunque che ci salutano sorridenti con tanti Namastè.
Alle ore 11 raggiungiamo la meta: il Ramechhap Airport di Manthali.
Svolgiamo le pratiche d’imbarco in stile nepalese ma molto celere, il che ci ha illuso che saremmo subito partiti. Ma come il Nepal ci sta insegnando: nulla è come sembra e sorpresa? Abbiamo aspettato fino alle 16 bivaccando in sala d’aspetto per poi scoprire che gli aerei non possono decollare a causa forte vento a Lukla.
Ngima ha prontamente trovato un lodge per la notte, abbiamo fatto un briefing in stile nepalese e poi siamo andati alla scoperta del villaggio, che ci ha regalato un sacco di emozioni e foto di vita quotidiana.
Venerdì 17 si, ma non è andata per niente male!!
