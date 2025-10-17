Varese News

Diario nepalese 2025 – Un venerdì 17 per niente male

Accompagnati da Ngima Sherpa un gruppo di varesini verso il Tetto del Mondo

Diario nepalese 2025 - Un venerdì 17 per niente male

Nuovo viaggio verso il Nepal di un gruppo di varesini accompagnati da Ngima Sherpa

Il team si sveglia prima della caotica città di Kathmandu: ci aspetta un avventuroso viaggio in pulmino su strade sconnesse, sorpassi azzardati e nuvole di polvere, per la durata durata di 6 ore, ma accompagnati da paesaggi stupendi, fiumi impetuosi, colline verdeggianti, case circondate da risaie e persone ovunque che ci salutano sorridenti con tanti Namastè.

Alle ore 11 raggiungiamo la meta: il Ramechhap Airport di Manthali.
Svolgiamo le pratiche d’imbarco in stile nepalese ma molto celere, il che ci ha illuso che saremmo subito partiti. Ma come il Nepal ci sta insegnando: nulla è come sembra e sorpresa? Abbiamo aspettato fino alle 16 bivaccando in sala d’aspetto per poi scoprire che gli aerei non possono decollare a causa forte vento a Lukla.

Ngima ha prontamente trovato un lodge per la notte, abbiamo fatto un briefing in stile nepalese e poi siamo andati alla scoperta del villaggio, che ci ha regalato un sacco di emozioni e foto di vita quotidiana.

Venerdì 17 si, ma non è andata per niente male!!

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
