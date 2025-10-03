Donna investita su Viale Borri a Varese
L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre all'altezza della Chiesa di San Francesco
Una donna di 56 anni è stata investita a Varese lungo Viale Borri nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre.
L’incidente si è verificato intorno alle 18:30, all’altezza della chiesa di San Francesco. I soccorsi della Croce rossa sono intervenuti sul posto con un’ambulanza in codice giallo.
La donna non ha infatti riportato ferite tali da mettere in pericolo la sua vita ed è stata trasportata all’Ospedale di Circolo di Varese.
