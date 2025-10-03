Varese News

Donna investita su Viale Borri a Varese

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre all'altezza della Chiesa di San Francesco

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Una donna di 56 anni è stata investita a Varese lungo Viale Borri nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre.

L’incidente si è verificato intorno alle 18:30, all’altezza della chiesa di San Francesco. I soccorsi della Croce rossa sono intervenuti sul posto con un’ambulanza in codice giallo.

La donna non ha infatti riportato ferite tali da mettere in pericolo la sua vita ed è stata trasportata all’Ospedale di Circolo di Varese.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025


