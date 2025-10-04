Donne e mito: un pomeriggio di studi e spettacolo al Teatro di Varese

Il 14 ottobre si terrà un pomeriggio di lezioni, dibattiti e frammenti teatrali che vedranno protagonisti professori universitari, studiosi e artisti

Martedì 14 ottobre, il Teatro di Varese ospiterà un evento che unisce riflessione accademica, arte e teatro per raccontare la figura femminile attraverso il mito greco. Il progetto, di respiro nazionale e transregionale, è dedicato alla parità di genere e nasce in collaborazione con l’Università dell’Insubria.

Un convegno tra mito e contemporaneità

A partire dalle 15.00, in piazza Repubblica, si terrà un pomeriggio di lezioni, dibattiti e frammenti teatrali che vedranno protagonisti professori universitari, studiosi e artisti. Il tema scelto, “I mille volti di Elena”, rappresenta un viaggio attraverso le molte interpretazioni della figura di Elena, simbolo di bellezza, destino e libertà nella cultura classica e nella nostra società contemporanea. L’ingresso al convegno è gratuito per dirigenti, docenti e studenti dell’Università dell’Insubria, dei licei e degli istituti scolastici di Varese.

Lo spettacolo “Elena di Sparta”

Al termine del convegno, alle 17.30, il sipario si aprirà sullo spettacolo “Elena di Sparta”, una produzione Teatro Blu diretta e interpretata da Silvia Priori, con danza orientale di Selene Franceschini e la regia firmata da Silvia Priori e Renata Coluccini.

Liberamente ispirato ai testi di Omero, Euripide e Ritsos, lo spettacolo intreccia teatro, danza e musiche epiche, dando voce alle molte anime di Elena, tra mito, poesia e introspezione. Le musiche sono di Marcello Franzoso, i testi delle canzoni di Alberto Casanova, le scene di Luigi Bello e i costumidi Maria Barbara De Marco.

Informazioni e biglietti

L’ingresso allo spettacolo è di 15 euro, con ridotto a 6 euro per under 20 e over 65.

Per informazioni: info@teatroblu.it – WhatsApp 345 5828597 – telefono 0332 590592