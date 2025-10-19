Varese News

Doppio botta e risposta: 2-2 tra Scanzorosciate e Varesina

Alla doppietta di Belloli per i padroni di casa rispondono le reti di Costantino e di capitan Grieco dal dischetto al 90'. Un punto che però lascia i rossoblù al terzultimo posto

Si prende un punto la Varesina dalla trasferta di Scanzorosciate. I bergamaschi vanno due volte in vantaggio con la doppietta di Belloli ma le fenici riescono a rimettere in parità l’incontro prima con Costantino e poi con il rigore di Grieco al 90′ che sancisce il definitivo 2-2.

La partita si accende subito: lo Scanzorosciate rompe il ghiaccio al 4′ grazie a Belloli, che sfrutta al meglio la prima vera occasione della gara portando i suoi in vantaggio. La reazione della Varesina non si fa attendere e i ragazzi di mister Marco Spilli trovano il pareggio al 23′: è Costantino a siglare l’1-1, concretizzando la pressione ospite. Nonostante l’aggressività e i tentativi da entrambe le parti – con la Varesina che ha conquistato più corner (5 a 1) – il risultato non cambia più fino all’intervallo.

Nella ripresa, la gara si mantiene aperta e combattuta, con diversi cambi che provano a dare nuova linfa alle rispettive formazioni. La fase cruciale si concentra negli ultimi venti minuti. Al 76′, lo Scanzorosciate rimette la testa avanti ancora con Belloli, glaciale nel trasformare un calcio di rigore concesso dal direttore di gara, Rossiello di Molfetta, per il momentaneo 2-1.

La Varesina trova la forza per reagire ancora e al 90′  è capitan Grieco a siglare il 2-2 dal dischetto.

Un punto che muove la classifica per i rossoblù, che però continuano a occupare le zone basse delle graduatoria. I 7 punti conquistati finora relegano la squadra di mister Spilli al terzultimo posto, davanti solo a Pavia e Sondrio.

8° GIORNATA – GIRONE B
Chievo – Oltrepò 4-1, Casatese Merate – Folgore Caratese 1-1, CASTELLANZESE – BRUSAPORTO 0-1, Leon – Real Calepina 2-0, Milan Futuro – Caldiero 0-2, Pavia – Sondrio 1-1, SCANZOROSCIATE-VARESINA 2-2, Virtus CBG-Breno 1.2, Vogherese-Villa Valle 1-0.

Classifica
ChievoVerona 19; Folgore Caratese 17; Brusaporto 16, Villa Valle 14, Casatese 13, Leon, Milan Futuro* 11, Breno, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina e Oltrepò** 10, CASTELLANZESE, Vogherese 9, Scanzorosciate 8, VARESINA 7, Pavia 4, Sondrio 1.
*= una partita in meno
**= un punto di penalizzazione

Pubblicato il 19 Ottobre 2025
