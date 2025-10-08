Due giorni di musica e buon cibo: a Ranco torna la castagnata sul lungolago

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, il lungolago di Ranco si trasforma nel cuore pulsante dell’autunno con la tradizionale Castagnata, un evento che unisce buon cibo, musica e spettacolo

Tornano, sabato 11 e domenica 12 ottobre, le giornate di festa sul lungolago di Ranco con la castagnata, uno degli appuntamenti più amati dell’autunno.

L’evento prenderà il via sabato sera, a partire dalle 18, con una serie di proposte culinarie che celebrano i sapori tipici dell’autunno: zuppa di cipolle, zuppa di legumi, panini, patatine e il tradizionale castagnaccio, insieme a castagne calde e profumate.

A rendere ancora più speciale la serata ci penserà il DJ Set con Reflex Staff, che animerà l’ambiente con della buona musica. Alle 20:30, sarà la volta dello spettacolo del Mangiafuoco Arcanis.

La festa proseguirà domenica, a partire dalle 11:30, con un pranzo all’insegna delle specialità autunnali. I piatti più amati, come la polenta con cinghiale, salsiccia, zola e cotechini con patate bollite, faranno felici tutti i buongustai. E non mancheranno, ovviamente, castagne a volontà.