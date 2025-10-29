È morto James Senese, leggenda della musica napoletana

È morto a 80 anni James Senese, sassofonista e voce dei Napoli Centrale, figura simbolo della musica partenopea e grande amico e collaboratore di Pino Daniele. Con il suo sax e la sua voce ruvida ha raccontato Napoli in modo autentico, fondendo jazz, funk e radici popolari.

Era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare.

Ad annunciare la scomparsa sui suoi profili social, Enzo Avitabile, amico di una vita: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.