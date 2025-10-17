Varese News

Emanuele Monti elogia l’ospedale di Comunità di Luino, nonostante i ritardi e i letti ridotti

Il presidente ricorda il progetto che ho fortemente voluto con la Legge 22 del 2021. L'attivazione grazie alla coprogettazione con la Fondazione Comi che mette a disposizione i 4 medici

«L’Ospedale di Comunità è un progetto che ho fortemente voluto con la Legge 22 del 2021, la legge di potenziamento del sistema sanitario lombardo, che ha introdotto queste nuove strutture in tutta la regione. A Luino, in particolare, avevamo previsto la nascita dell’Ospedale di Comunità al quinto piano del nosocomio, e oggi, a meno di quattro anni di distanza, possiamo dire che quell’obiettivo è stato raggiunto».

Nonostante il ritardo nell’attivazione di un’offerta di ricovero che era data per pronta già nel 2022 e considerando che, a pieno regime, avrà 16 letti e non i 20 annunciati inizialmente, Monti ha parlato di: «risultato importante, nato sia da un atto legislativo sia da una richiesta storica del territorio, che da anni chiedeva di recuperare il quinto piano dell’ospedale di Luino per finalità assistenziali».

«Grazie alla convenzione con la Fondazione Comi, che mette a disposizione il proprio personale all’interno dell’Ospedale di Comunità ( i 4 medici), realizziamo una vera integrazione tra sanitario e sociosanitario, un modello che considero fondamentale per il futuro della nostra sanità». Il risultato importante è anche essere riusciti a coinvolgere un ente esterno per avere il personale necessario all’attivazione dei letti che, al momento, sono solo due.

Pubblicato il 17 Ottobre 2025
