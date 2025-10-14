Festa e solidarietà a Malnate: un weekend di sapori e musica con la Pre Njmegen d’Autunno

L’Associazione Pre Njmegen di Malnate (VA) ha organizzato la manifestazione “Pre Njmegen d’Autunno”, un lungo weekend di festa e solidarietà che si tiene presso l’Area Feste di Via Pastore dal 16 al 19 ottobre 2025.

Tutte le sere, a partire dalle ore 19.30, è prevista l’apertura del bar e dello stand gastronomico con diversi menù e la possibilità di usufruire del menù alla carta, disponibile anche da asporto dalle 19.00 alle 19.30.

Il Programma Serale e Gastronomico

Le serate offrono un ricco calendario di proposte culinarie e musicali:

Giovedì 16 Ottobre: Cena con menù alla carta, seguita alle 21.00 dalla serata danzante con De Luca.

Venerdì 17 Ottobre: Dalle 19.30, protagoniste la Polenta e i suoi abbinamenti: Spezzatino di Capriolo, Brasato e/o Funghi, e Gorgonzola. Dalle 21.00, serata danzante con Alex e Antonella.

Sabato 18 Ottobre: Dalle 19.30, il menù prevede Grigliata con Patate e Tagliata. La serata si chiude con la musica della Plaza Band.

Domenica 19 Ottobre: La giornata finale offre un doppio appuntamento a pranzo (ore 12.30): il Pranzo Ecuadoregno (Dono Day), su prenotazione al 3498515561, o le Lasagne di Ragù o di Zucchine. A cena (ore 19.30), l’offerta è un Pulled Pork con Cavolo in Insalata. La chiusura in musica (ore 21.00) è affidata a Pino Sole Mare.

Dono Day: un pomeriggio di solidarietà

Il cuore dell’iniziativa è il “Dono Day”, un “giornata del dono” e incontro tra cittadini e associazioni di volontariato.

Domenica 19 ottobre 2025, a partire dalle ore 12.00, è previsto un Menù Salvadoregno a prezzo fisso (€ 18 per gli adulti, € 10 per i bambini sotto i 10 anni). Il menù include Tamal con ripieno di pollo e verdure, varie versioni di Las Pupusas (con formaggio e fagioli, zucchine o spinaci), Empanadas di Platano e Caffè Americano. La prenotazione è indispensabile entro mercoledì 15 ottobre 2025. Il pranzo sarà allietato dal gruppo di danza salvadoregno “Folky Dance”.

Per tutta la giornata sarà presente Salvatore Inguì, Assistente Sociale nei servizi della Giustizia Minorile di Palermo, che si occupa di minori in contesti criminali. Inguì, Coordinatore provinciale di Libera a Trapani, porterà la sua testimonianza personale e professionale e racconterà dei viaggi solidali in America Latina. L’evento ospiterà anche l’esposizione dei quadri realizzati da Carlos Ruiz.