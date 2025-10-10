Focus Day: la seconda tappa del 2025 è alle Ville Ponti di Varese
Sabato 11 ottobre, a Ville Ponti, seconda occasione del 2025, dopo l'appuntamento di maggio a Busto Arsizio, della giornata che fornisce opportunità di networking e di assistenza individuale per aspiranti imprenditori e imprenditrici
Torna il Focus Day Nuove Imprese 2025, l’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Varese con il coinvolgimento del Punto Nuova Impresa e del Comitato Imprenditoria Femminile, dedicata a sostenere chi desidera trasformare un’idea imprenditoriale in realtà. Dopo il successo della prima tappa svoltasi a maggio a Busto Arsizio nella struttura di MalpensaFiere, la seconda giornata si terrà sabato 11 ottobre alle Ville Ponti di Varese.
L’evento, che gode già di un grande successo per la sua capacità concreta di offrire opportunità e consulenze, offre agli aspiranti imprenditori occasioni di networking, consulenze personalizzate e informazioni su temi fondamentali connessi all’avvio d’impresa: come la scelta della forma giuridica, le procedure di attivazione, l’accesso al credito, la sicurezza sul lavoro, previdenza e incentivi.
Ampio spazio sarà dedicato inoltre a due settori in crescita dell’Home Food e delle strutture ricettive extra-alberghiere, con corner tematici dove esperti forniranno indicazioni pratiche e normative per avviare l’attività: un’opportunità concreta soprattutto per donne e giovani che vogliono coniugare passione e lavoro.
La giornata prevede anche l’area Start Up Stories, dove neo imprenditori del territorio racconteranno le proprie esperienze, offrendo stimoli e motivazione ai partecipanti. Sarà presente, infine, il PID – Punto Impresa Digitale, servizio della Camera di Commercio che supporta le imprese nei processi di innovazione e digitalizzazione.
«Il Focus Day rappresenta un’importante occasione per rafforzare la cultura imprenditoriale sul territorio e sostenere nuove idee e progetti – commenta Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – Con questa seconda tappa alle Ville Ponti confermiamo l’impegno a supportare coloro, in particolare giovani e donne, che vogliono fare impresa in modo consapevole e strutturato».
La partecipazione è gratuita, è in ogni caso richiesta l’iscrizione online sul sito della Camera di Commercio di Varese, nella sezione “Prossimi eventi”. Per informazioni e iscrizioni: www.va.camcom.it
