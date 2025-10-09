Frontalieri, sindacati in campo con nuove assemblee territoriali: “Serve chiarezza su tasse e assegni familiari”
Da Varese a Verbania, un calendario di assemblee per discutere con i frontalieri di tasse, diritti e welfare, dopo mesi di stallo nei tavoli interministeriali tra Italia e Svizzera convocate da CGIL, CISL, UIL, UNIA, VPOD, OCST e SYNA
Riparte il confronto sui temi del lavoro frontaliero tra Italia e Svizzera. A partire da lunedì 3 novembre, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UNIA, VPOD, OCST e SYNA terranno una serie di assemblee territoriali lungo tutto il confine per fare il punto su una situazione che, a quasi due anni dall’introduzione della cosiddetta tassa sulla salute, resta complessa e irrisolta.
La tassa sulla salute e le nuove regole fiscali
Secondo quanto spiegano i sindacati a ventuno mesi dall’entrata in vigore della misura, introdotta nel gennaio 2024 in apparente violazione del trattato italo-svizzero del 2020 e della legge di recepimento 83/23, non sono ancora state definite le modalità applicative. Una mancanza che pesa sulla dichiarazione dei redditi dei “vecchi frontalieri”, generando confusione e incertezza.
A complicare il quadro anche la tassazione sostitutiva del 25% introdotta con la legge 43/2024 sui redditi da lavoro dei frontalieri residenti nei 72 nuovi Comuni entro 20 km dal confine, che ha prodotto dubbi interpretativi da parte delle autorità svizzere e rischia di vanificare l’intesa raggiunta tra MEF e sindacati nel luglio 2024.
Tavolo interministeriale fermo da mesi
Un altro nodo riguarda la mancata convocazione del Tavolo interministeriale sul lavoro frontaliero, previsto dalla legge 83/23 e costituito per coordinare le politiche tra i ministeri MILAV, MAECI e MEF. L’ultima riunione risale a sette mesi fa e da allora non ci sono stati nuovi incontri.
Assegno unico e compensazioni familiari: ancora disuguaglianze
Sul fronte del welfare, a oltre tre anni dall’introduzione dell’Assegno Unico Universale, restano irrisolte le difficoltà nella trasmissione dei dati tra enti previdenziali italiani ed esteri, con conseguenze dirette per molti lavoratori. Inoltre, non è ancora garantita l’erogazione della misura ai frontalieri rientrati in Italia: una discriminazione che ha portato la Commissione Europea a deferire il nostro Paese alla Corte di Giustizia dell’UE nel luglio 2024.
Le assemblee lungo il confine
Le assemblee si terranno secondo il seguente calendario: 3 novembre a Varese; 4 novembre a Como; 7 novembre a Tirano; 8 novembre a Chiavenna; 13 novembre a Verbania.
Nel frattempo, Regione Lombardia ha convocato per il 13 ottobre un nuovo incontro con le sigle sindacali, che sarà uno dei temi centrali nelle prossime assemblee informative.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.