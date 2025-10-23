Gavirate e Omegna insieme per mantenere viva l’eredità di Gianni Rodari

In occasione della cerimonia conclusiva della quattordicesima edizione del Festival di Letteratura Gianni Rodari di Omegna, i comuni di Gavirate e Omegna ufficializzeranno il loro rapporto di collaborazione per valorizzare e mantenere viva l’eredità dello scrittore.

Sabato 25 ottobre, il vicesindaco Roberto Zocchi e l’assessore Marta Meggiolaro, ospiti della premiazione del Premio Rodari Città di Omegna, avranno anche il compito di consegnare riconoscimenti speciali.

Il festival rodariano, seguito da centinaia di editori e autori, si distingue per la qualità della giuria e per la partecipazione internazionale, grazie al concorso “Scrittori in erba” che coinvolge giovani di diversi Paesi.

La collaborazione tra le due amministrazioni, ora formalizzata con un protocollo d’intesa, punta a favorire scambio di esperienze, progetti e iniziative nella promozione della letteratura per l’infanzia e nella valorizzazione del lascito di Rodari. Gavirate si prepara così ad avviare nuove attività, mentre Omegna accoglie contributi e proposte, come lo spettacolo teatrale dei direttori artistici Chicco e Betty Colombo.

«Questo accordo è fondamentale per dare precisione e forza al nostro lavoro su Rodari e coinvolgere le migliori professionalità del settore» spiega l’assessore Meggiolaro. Entrambi i festival condividono l’ideale rodariano: promuovere l’arte e la libertà della creatività per le nuove generazioni.

A Gavirate, nel febbraio scorso, è nato un comitato che ha promosso il Premio “Varese per Rodari”, con l’intento di rendere omaggio a Gianni Rodari. Al concorso si sono iscritte 40 scuole con 139 classi e circa 2800 alunne e alunni che parteciperanno al percorso educativo e creativo ispirato all’autore di Favole al telefono.