Gemonio piange Gio Barabino, pittore e uomo di cultura
Classe 1936, in primavera aveva organizzato la sua ultima personale di pittura. Il funerale venerdì 24 ottobre alle 15
La comunità di Gemonio perde una figura di riferimento in ambito artistico e culturale. Nella mattina di mercoledì 22 ottobre è scomparso infatti Gio Barabino, noto per la sua attività di pittore ma anche persona attenta alla storia, all’arte e all’attualità.
Barabino, classe 1936, ha vissuto e amato le sue due amate “patrie”, Gemonio appunto e Genova e risiedeva nel pieno centro del paese valcuviano, in quella “Casa Jemoli” che ospitava con cadenza biennale le sue mostre personali di pittura. Momenti – l’ultimo nella scorsa primavera – in cui in tanti riscoprivano i paesaggi liguri e varesotti dipinti con il suo caratteristico tratto e con colori vivaci. Quadri che, una volta venduti, aiutavano il prossimo visto che gran parte dei proventi era devoluto in beneficenza.
Per tanti anni inoltre Gio – il cui vero nome era Gian Adolfo – ha collaborato con “Il campanile di Gemonio”, il periodico della parrocchia, rileggendo fatti di cronaca, attualità e storia. E la scrittura lo ha accompagnato al pari dei pennelli, tanto da dare alle stampe pochi anni fa anche alcuni libri come “Amen e la guerra” oppure “La cerca delle certezze“.
Barbino era anche uno sportivo appassionato, podista fino a tarda età e grande tifoso del Genoa. Il funerale sarà celebrato venerdì 24 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Rocco della Beata Vergine Addolorata a Gemonio, a pochi passi dalla sua abitazione. Alle 14,30 la recita del rosario.
