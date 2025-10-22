Gemonio piange Gio Barabino, pittore e uomo di cultura

La comunità di Gemonio perde una figura di riferimento in ambito artistico e culturale. Nella mattina di mercoledì 22 ottobre è scomparso infatti Gio Barabino, noto per la sua attività di pittore ma anche persona attenta alla storia, all’arte e all’attualità.

Barabino, classe 1936, ha vissuto e amato le sue due amate “patrie”, Gemonio appunto e Genova e risiedeva nel pieno centro del paese valcuviano, in quella “Casa Jemoli” che ospitava con cadenza biennale le sue mostre personali di pittura. Momenti – l’ultimo nella scorsa primavera – in cui in tanti riscoprivano i paesaggi liguri e varesotti dipinti con il suo caratteristico tratto e con colori vivaci. Quadri che, una volta venduti, aiutavano il prossimo visto che gran parte dei proventi era devoluto in beneficenza.

Per tanti anni inoltre Gio – il cui vero nome era Gian Adolfo – ha collaborato con “Il campanile di Gemonio”, il periodico della parrocchia, rileggendo fatti di cronaca, attualità e storia. E la scrittura lo ha accompagnato al pari dei pennelli, tanto da dare alle stampe pochi anni fa anche alcuni libri come “Amen e la guerra” oppure “La cerca delle certezze“.

Barbino era anche uno sportivo appassionato, podista fino a tarda età e grande tifoso del Genoa. Il funerale sarà celebrato venerdì 24 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Rocco della Beata Vergine Addolorata a Gemonio, a pochi passi dalla sua abitazione. Alle 14,30 la recita del rosario.