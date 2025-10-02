Varese News

Giampietro Camatta è il nuovo segretario della Lega SPI-CGIL di Castellanza

Camatta sostituisce Salvatore Giglio, il quale ha diretto con impegno ed entusiasmo la Lega SPI per otto anni

Generico 29 Sep 2025

Martedì 30 Settembre 2025, il Comitato Direttivo della Lega SPI-CGIL di Castellanza ha eletto il compagno Giampietro Camatta Segretario di Lega SPI. Camatta sostituisce Salvatore Giglio, il quale ha diretto con impegno ed entusiasmo la
Lega SPI per otto anni. Il suo contributo proseguirà in lega. La Segreteria Comprensoriale lo ringrazia per l’impegno fin qui svolto.

Camatta ha un lungo passato nella CGIL. Ha iniziato in Fiom come delegato nel 1982; nel 1990 entra nell’apparato della Cgil di Legnano, nel 1995 nella segreteria della Filtea Ticino Olona. Nel 2000 viene eletto segretario generale della categoria dei tessili Filtea Cgil. Nel 2004 entra nella segreteria della Fiom Cgil Ticino Olona. Nel 2010, raggiunta la pensione entra nella segreteria dello SPI del Cgil Ticino- Olona. Nel 2017 arriva nel comprensorio di Varese, prima come segretario della Lega di Tradate e poi nella segreteria provinciale dello SPI CGIL di Varese. Ora saprà ricoprire questo incarico con lo stesso impegno e passione.

Pubblicato il 02 Ottobre 2025
