Giornata mondiale della Vista, anche a Varese iniziative per prendersi cura dei propri occhi

Il 9 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Vista, promossa da Iapb Italia – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione con l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici).

L’evento, riconosciuto a livello internazionale, vuole richiamare l’attenzione di istituzioni, professionisti della salute, autorità e cittadini sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla con attenzione e continuità.

In Lombardia, le Sezioni territoriali dell’Uici saranno protagoniste con numerose iniziative: gazebo informativi nelle piazze per diffondere materiali dedicati alla prevenzione, controlli oculistici gratuiti tramite ambulatori mobili e sezionali con la collaborazione di oculisti volontari, attività di sensibilizzazione e incontri pubblici per promuovere la cultura della prevenzione visiva.

«Questa giornata – commenta Silvano Stefanoni, presidente del Consiglio regionale Uici Lombardia – ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione visiva, evidenziando al tempo stesso le difficoltà che il sistema sanitario incontra nel garantire risposte tempestive e adeguate».

Per conoscere le sedi territoriali più vicine e rimanere aggiornati sulle iniziative dell’Uici Lombardia, è possibile visitare il sito dell’organizzazione a questo link.