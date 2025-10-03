Varese News

Giornata mondiale della Vista, anche a Varese iniziative per prendersi cura dei propri occhi

Uici Lombardia: «La vista è un bene prezioso, proteggiamola in ogni fase della vita»

Il 9 ottobre si celebra la Giornata mondiale della Vista, promossa da Iapb Italia – Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione con l’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uici).

L’evento, riconosciuto a livello internazionale, vuole richiamare l’attenzione di istituzioni, professionisti della salute, autorità e cittadini sull’importanza della vista e sulla necessità di tutelarla con attenzione e continuità.

In Lombardia, le Sezioni territoriali dell’Uici saranno protagoniste con numerose iniziative: gazebo informativi nelle piazze per diffondere materiali dedicati alla prevenzione, controlli oculistici gratuiti tramite ambulatori mobili e sezionali con la collaborazione di oculisti volontari, attività di sensibilizzazione e incontri pubblici per promuovere la cultura della prevenzione visiva.

«Questa giornata – commenta Silvano Stefanoni, presidente del Consiglio regionale Uici Lombardia – ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, della cura e della riabilitazione visiva, evidenziando al tempo stesso le difficoltà che il sistema sanitario incontra nel garantire risposte tempestive e adeguate».

Per conoscere le sedi territoriali più vicine e rimanere aggiornati sulle iniziative dell’Uici Lombardia, è possibile visitare il sito dell’organizzazione a questo link.

Pubblicato il 03 Ottobre 2025
TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

