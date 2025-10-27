Gli sbandieratori di Ferno a Cassano Magnago per le “Avventure al Castello”
Spettacolare esibizione per dare il via al nuovo progetto dell'Asilo di Santa Maria del Cerro
La tradizionale Santa Messa di inizio anno scolastico dell’Asilo Santa Maria del Cerro, celebrata domenica 26 ottobre, si è trasformata in una vivace festa medievale, introducendo con grande successo il nuovo progetto educativo della scuola: “Avventure al Castello”.
La mattinata è stata arricchita da una straordinaria sorpresa: gli sbandieratori del gruppo “A.s.d. Sbandieratori di Ferno” hanno offerto una dimostrazione spettacolare. L’esibizione iniziale sul piazzale della chiesa ha richiamato una folla numerosa, che ha occupato scalini e sagrato per ammirare la performance.
Lo spettacolo è poi proseguito all’interno del cortile dell’asilo, dove il ritmo incalzante dei tamburi dei musici ha accompagnato le esibizioni, con i drappi colorati sventolati e scambiati in aria. A seguire, le dame hanno inscenato un ballo e, nel gran finale, cinque figuranti hanno concluso con un suggestivo lancio e roteazione delle bandiere. L’esibizione, ricca di colori, musica e movimenti perfettamente coordinati, ha entusiasmato i bambini e strappato ampi applausi ai genitori, prima che tutti si spostassero verso le tende del buffet per un momento conviviale con le maestre.
L’intera area dell’ingresso della scuola è stata allestita per l’occasione con una scenografia che richiamava fedelmente un’ambientazione medievale: mura, merli, armature e un ponte levatoio, creando l’atmosfera perfetta per il tema scelto.
L’evento ha ufficialmente dato il via al progetto educativo annuale “Avventure al Castello”. Il programma, definito dal corpo docenti, prevede la partecipazione attiva dei bambini, coadiuvati da genitori e personale, nella realizzazione delle scenografie. L’obiettivo è ricreare nel modo più realistico possibile le sezioni caratteristiche di un castello sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Un importante focus educativo del progetto sarà l’utilizzo di materiali di recupero. Questo approccio mira a trasmettere ai bambini, fin dalla più tenera età, i concetti fondamentali di attenzione all’ambiente, sostenibilità, recupero delle risorse e, non da ultimo, il valore del lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni.
